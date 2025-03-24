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Общество
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Армия РФ атаковала Киевщину и Запорожье: возникли пожары, повреждены дома, ранены (фото)

Поздним вечером 24 марта, в Запорожье раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадала одна женщина.

Взрыв произошел во время объявленной воздушной тревоги. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Об этом сообщил Федоров в соцсетях.

Позже глава области уточнил, что взрывная волна и обломки повредили окна в многоэтажных домах, гаражах и частных домах, расположенных неподалеку от эпицентра попадания. В результате обстрела пострадала 54-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, но от госпитализации она отказалась.

Армия РФ атаковала Киевщину и Запорожье: возникли пожары, повреждены дома, ранены (фото)

Армия РФ атаковала Киевщину и Запорожье: возникли пожары, повреждены дома, ранены (фото)

Армия РФ атаковала Киевщину и Запорожье: возникли пожары, повреждены дома, ранены (фото)

Тем временем в Фастовском районе Киевской области в результате очередной атаки российских дронов пострадал 37-летний мужчина. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. Пострадавший получил осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер и головы. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали в местную больницу.

В результате обстрела в районе также были повреждены два частных дома. Кроме того, возник пожар на территории одного из торговых предприятий, спасателям удалось ликвидировать.

Армия РФ атаковала Киевщину и Запорожье: возникли пожары, повреждены дома, ранены (фото)

Армия РФ атаковала Киевщину и Запорожье: возникли пожары, повреждены дома, ранены (фото)

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