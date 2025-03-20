Армия РФ атаковала Кропивницкие дронами: город пережил самую массированную атаку, 10 человек ранены, среди них — ребенок (фото)

Вечером среди российские войска совершили самую массированную атаку на Кропивницкий. В результате обстрела пострадали десять человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщают ГСЧС и Нацполиция.

По информации спасателей, в результате вражеской атаки были разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома в нескольких районах города: выбиты окна, разрушены балконы, повреждены строительные конструкции.

«На месте работают все необходимые службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 пострадавшим. Развернут Пункт несокрушимости».

Впоследствии в полиции сообщили, что ранения получили десять жителей, среди них четверо детей.

«Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, несколько человек госпитализированы. На местах происшествия работают полицейские и спасатели, оказывающие гражданам необходимую помощь», — отметили правоохранители.