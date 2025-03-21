Армия РФ атаковала Одессу и Запорожье дронами: горели торговый центр, магазины, многоэтажка, ранены (фото)

Утром 21 марта спасатели обнародовали фото и видео масштабных пожаров, вспыхнувших в результате очередной массированной атаки российских дронов в Одессу. Известно о трех пострадавших подростках.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. «Россия в очередной раз нанесла удар по Одесщине. Под прицелом очутилась гражданская инфраструктура. В результате обстрела возникли мощные пожары: горели торговый центр, магазины, также получила повреждения многоэтажка».

По информации спасателей, трое подростков получили ранения. Им оказана необходимая помощь.

К ликвидации последствий атаки были привлечены более 70 спасателей и 22 единицы специализированной техники. Работы по расчистке завалов и тушению продолжались несколько часов.

ГСЧС призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности во время воздушных атак.

Также в ночь на 21 марта спасатели показали фото последствий очередной атаки российских войск по Запорожскому району. По предварительным данным, ранения получили пять человек, среди которых ребенок. Впоследствии руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших выросло до шести человек.

По информации ГСЧС, вечером 20 марта российская армия совершила атаку управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Запорожского района. Пострадали 61-летний мужчина, три женщины в возрасте 50, 54 и 55 лет, а также ребенок. Позже стало известно, что ранен и 4-летний мальчик.

В результате обстрела вспыхнули пожары. Загорелись жилые дома и авто на общей площади около 700 квадратных метров. Разрушения получили два частных дома, еще три повреждены, также пострадали сооружения на территории дачного кооператива.

По словам Ивана Федорова, на месте работали экстренные службы. К ликвидации последствий атаки были привлечены 55 спасателей и 9 единиц техники. Пострадавшим оказали необходимую помощь, а работы по расчистке и устранению последствий продолжаются.