Вторник, 25 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Армия РФ атаковала Запорожье и Полтавщину: загорелись пожары на предприятии, есть раненые (фото)

В ночь на 25 марта российские беспилотники атаковали Запорожскую и Полтавскую области. В результате атаки занялись пожары, были ранены четыре человека.

Запорожская область

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram, в Запорожском районе в результате удара «Шахедами» ранения получили 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. Пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализации отказались.

Полтавская область

По данным и. председателя ОВА Владимира Когута, поздно вечером 24 марта и ночью 25 марта силы ПВО отражали атаку вражеских беспилотников. Обломки сбитых дронов упали на территории предприятия в Миргородском районе, вызвав пожар. Огонь оперативно потушили спасатели ГСЧС.

В результате инцидента пострадали двое работников предприятия: одного госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

Горячее за неделю

Политика

Украина освободила из российского плена 175 защитников

0
Среди уволенных солдаты, сержанты и офицеры. Украина продолжает...
Политика

Microsoft закрывает Skype после 21 года работы: когда и почему

0
Почему Skype прекращает свое существование? Skype – это...
Культура

Оля Полякова вперше на обкладинці Playboy: смілива фотосесія до 46-річчя співачки

0
Оля Полякова вперше стала обличчям...
Статьи

Чарівні куточки України: 5 замків, які ви обов’язково повинні відвідати

0
Україна – це не...
Экономика

ШИ на рабочем месте: эффективность инструментов и их ограничения

0
ИИ может значительно облегчить работу в тех сферах, где...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Коли в Україні переводять годинники на літній час у 2025 році
Следующая статья
Що означає сон про випадіння зуба без крові: поганий знак чи новий початок

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Минимальная зарплата: сколько украинцы будут получать с 1 апреля

0
Выбор места работы часто определяется разными факторами, среди которых...

ШИ на рабочем месте: эффективность инструментов и их ограничения

0
ИИ может значительно облегчить работу в тех сферах, где...

Новые правила выхода на пенсию: в Украине ежегодно будет расти необходимый стаж

0
В Украине с 2025 года повысили требования к страховому...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.