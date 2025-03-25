Армия РФ атаковала Запорожье и Полтавщину: загорелись пожары на предприятии, есть раненые (фото)

В ночь на 25 марта российские беспилотники атаковали Запорожскую и Полтавскую области. В результате атаки занялись пожары, были ранены четыре человека.

Запорожская область

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram, в Запорожском районе в результате удара «Шахедами» ранения получили 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. Пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализации отказались.

Полтавская область

По данным и. председателя ОВА Владимира Когута, поздно вечером 24 марта и ночью 25 марта силы ПВО отражали атаку вражеских беспилотников. Обломки сбитых дронов упали на территории предприятия в Миргородском районе, вызвав пожар. Огонь оперативно потушили спасатели ГСЧС.

В результате инцидента пострадали двое работников предприятия: одного госпитализировали, другому оказали помощь на месте.