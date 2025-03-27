Четверг, 27 марта, 2025
14.3 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Армия РФ нанесла массированный удар по Харькову и Золочеву: занялись пожары, ранены (фото)

Российские войска атаковали Харьков и поселок Золочев с помощью ударных беспилотников, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и ранениям среди мирного населения. В результате обстрелов в Харькове пострадали девять человек, а в Золочеве — восемь.

В Харькове раздалось по меньшей мере 15 взрывов. В результате атак повреждены многоэтажные жилые дома и другие гражданские объекты. Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, президент Владимир Зеленский.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, среди раненых есть 12-летняя девочка, которую госпитализировали. Позже стало известно о еще одном пострадавшем – 25-летнем мужчине, который получил ранения в Киевском районе города. По состоянию на 22:07 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми человек. В результате вражеского удара в городе вспыхнули масштабные пожары, один из которых охватил производственное здание площадью 2500 м². ГСЧС зафиксировала четыре очага возгорания, а также серьезные разрушения жилых и административных зданий.

Золочев также получил удар российских дронов, что привело к ранениям восьми человек. Среди них – 14-летняя девочка, а также две женщины 67 и 60 лет. Несколько человек получили острую реакцию на стресс. По обновленной информации прокуратуры, среди пострадавших также есть 18-летняя девушка и ее 26-летний брат, которые получили множественные осколочные ранения. Вместе с ними госпитализировали 67-летнюю женщину. Кроме того, еще пять человек получили психологический шок, среди которых 4-летняя девочка, три женщины в возрасте от 46 до 69 лет и 48-летний мужчина.

Атака повлекла за собой значительные разрушения. В Харькове повреждены жилые дома, производственные помещения и электросети. В Золочеве полностью разрушен один дом, еще 12 получили повреждения, а также пострадали административное здание и местный стадион.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, опубликовав видео с последствиями атаки. Он подчеркнул, что ни одна страна не должна проходить через подобные испытания. Зеленский также заявил, что на фоне таких ударов любые разговоры об ослаблении санкционного давления на Россию неуместны.

По состоянию на 23:38 количество пострадавших в результате российских атак возросло до 17 человек.

Горячее за неделю

Политика

Кто такой Тимур Ткаченко и что известно о новом начальнике КМВА

0
На днях стало известно, что Тимур Ткаченко стал...
Политика

Як довго відновлюється менструальний цикл після пологів?

0
Экономика

КГГА рассказала, в какие часы воскресенья будет перекрыто движение на Оболони (ИНФОГРАФИКА)

0
Завтра, 23 марта, на территории Оболонского района состоится благотворительное...
Общество

Норвежцы снова на вершине: чего ждать от биатлона после прощания Бьо?

0
Финальный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене начался...
Экономика

Может ли когнитивная способность предсказать продолжительность жизни

0
Повышение когнитивных способностей, в частности вербальной текучести, может оказаться...

Новое на сайте

Предыдущая статья
КНДР усиливает помощь РФ, Пхеньян отправляет солдат, ракеты и снаряды – СМИ
Следующая статья
Перфекционизм: как выйти из ловушки иллюзорного совершенства

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.