Армия РФ нанесла массированный удар по Харькову и Золочеву: занялись пожары, ранены (фото)

Российские войска атаковали Харьков и поселок Золочев с помощью ударных беспилотников, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и ранениям среди мирного населения. В результате обстрелов в Харькове пострадали девять человек, а в Золочеве — восемь.

В Харькове раздалось по меньшей мере 15 взрывов. В результате атак повреждены многоэтажные жилые дома и другие гражданские объекты. Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, президент Владимир Зеленский.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, среди раненых есть 12-летняя девочка, которую госпитализировали. Позже стало известно о еще одном пострадавшем – 25-летнем мужчине, который получил ранения в Киевском районе города. По состоянию на 22:07 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми человек. В результате вражеского удара в городе вспыхнули масштабные пожары, один из которых охватил производственное здание площадью 2500 м². ГСЧС зафиксировала четыре очага возгорания, а также серьезные разрушения жилых и административных зданий.

Золочев также получил удар российских дронов, что привело к ранениям восьми человек. Среди них – 14-летняя девочка, а также две женщины 67 и 60 лет. Несколько человек получили острую реакцию на стресс. По обновленной информации прокуратуры, среди пострадавших также есть 18-летняя девушка и ее 26-летний брат, которые получили множественные осколочные ранения. Вместе с ними госпитализировали 67-летнюю женщину. Кроме того, еще пять человек получили психологический шок, среди которых 4-летняя девочка, три женщины в возрасте от 46 до 69 лет и 48-летний мужчина.

Атака повлекла за собой значительные разрушения. В Харькове повреждены жилые дома, производственные помещения и электросети. В Золочеве полностью разрушен один дом, еще 12 получили повреждения, а также пострадали административное здание и местный стадион.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, опубликовав видео с последствиями атаки. Он подчеркнул, что ни одна страна не должна проходить через подобные испытания. Зеленский также заявил, что на фоне таких ударов любые разговоры об ослаблении санкционного давления на Россию неуместны.

По состоянию на 23:38 количество пострадавших в результате российских атак возросло до 17 человек.