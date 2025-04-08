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Армия РФ совершила атаку на Днепропетровщину: повреждено предприятие, инфраструктуру, дома (фото)

Армия РФ совершила атаку на Днепропетровщину: повреждено предприятие, инфраструктуру, дома (фото)

В ночь на 8 апреля российские войска совершили атаку на мирные населенные пункты Днепропетровщины, используя беспилотники и тяжелую артиллерию. В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, в том числе жилые многоэтажки, частные дома и промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. «Ночью враг атаковал Самаровский район с помощью беспилотников. Повреждена инфраструктура, возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Разрушены шесть многоквартирных домов и магазин», — сообщил Лысак.

В Никопольщине удары были нанесены по Никополю, а также по Марганецкой и Покровской общинах. оккупанты использовали дроны и тяжелую артиллерию. Повреждения получили административные здания, промышленное предприятие, жилой дом и общественный транспорт — автобус.

В Синельниковском районе обстрелы повлекли за собой разрушение двух частных домов и хозяйственного сооружения.

К счастью, обошлось без жертв и раненых. По словам Лысака, подразделения Воздушного командования «Восток» сбили над регионом восемь вражеских беспилотников.

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