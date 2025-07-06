5 июля 1975 года Артур Эш совершил прорыв, который вошел в историю мирового тенниса: он стал первым темнокожим спортсменом, который выиграл финал Уимблдона среди мужчин, победив Джимми Коннорса. Но сам Эш не стремился, чтобы эта победа стала определяющей в его жизни. Для него важнее были принципы — прежде всего борьба с расовой дискриминацией. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на Komanda.

Артур Эш оставил след в истории не только благодаря своей спортивной карьере, но и своим жизненным убеждениям. Он понимал, что его победа на Уимблдоне может стать символом для миллионов людей, однако он сам считал, что его главный вклад в общество заключается в его борьбе за справедливость и равенство. Это было для него гораздо важнее, чем титулы и награды.

Артур Эш: фигура, изменившая общество

Эш оставил глубокий след не только на корте, но и в обществе. Апартеид в Южной Африке стал одной из арен его борьбы. Он открыто выступал против расового неравенства, используя свой статус и влияние, чтобы привлечь внимание к проблемам темнокожих людей в странах, где их права системно ущемлялись.

В интервью BBC, данном за год до своей смерти в 1993 году, Эш сказал: «Я не хочу, чтобы меня запомнили только за победу на Уимблдоне. Я благодарен за признание, но это не главное достижение моей жизни». Его победа на Центральном корте считается одним из тех знаковых спортивных моментов, которые остаются в памяти, даже если человек не интересуется теннисом. Именно этому достижению посвящена специальная выставка в музее Уимблдона, где его вклад в развитие спорта и борьбу за права человека подчеркивается.

Эш осознавал, что, несмотря на свою спортивную карьеру, его наследие будет намного более многогранным и значимым. Его деятельность выходила за рамки спорта, он был тем, кто открыто выступал против системы апартеида и расовой дискриминации, вдохновляя поколения темнокожих людей на борьбу за равенство.

Эш и режим апартеида

Когда Эш одержал победу в 1975 году, ему было чуть больше 30 лет, а его соперник, Джимми Коннорс, был на 10 лет моложе, действующий чемпион и имел репутацию вспыльчивого и агрессивного игрока. Эта игра была не только о физической подготовке, но и о стратегии, выдержке и достоинстве. Артур Эш доказал, что сила не всегда заключается в агрессии. Его спортивные успехи гармонично сочетались с внутренней стойкостью, которая проявлялась не только на корте, но и за его пределами.

На момент победы Эш стал символом, который соединял силу воли, спортивные достижения и стойкость духа. Он показал, что победы могут быть одержаны не только за счет физической силы, но и благодаря внутренней силе, стойкости и уважению к своим принципам.

В начале 1970-х годов правительство Южной Африки не раз отказывало Артуру Эшу в визах для участия в турнирах, а причина была простая — он открыто критикует политику Южной Африки. В те годы страну управлял режим апартеида, жесткая расовая сегрегация, которая официально была внедрена в 1948 году и удерживалась на власти белым меньшинством.

Из-за своей активной гражданской позиции Эш стал объектом для критики со стороны южноафриканских властей. Он стал символом борьбы за права темнокожих людей не только в США, но и в других странах, где расизм и дискриминация были частью государственной политики. Артур Эш открыто выражал протест против апартеида, и, несмотря на сопротивление властей, он продолжал использовать свою известность для привлечения внимания к этой проблеме.

Контрреакция и встреча с прессой

Перед поездкой в Южную Африку Эш выдвинул условие: он согласится играть только при условии, что стадион будет открыт как для белых, так и для темнокожих зрителей. И хотя этим он пытался нарушить традиционную сегрегацию, его поступок вызвал шквал критики. Часть антиапартеидного движения в США была возмущена, а некоторые представители темнокожего населения Южной Африки восприняли это как предательство.

Британский журналист и теннисный историк Ричард Эванс, который сопровождал Эша в поездке, позднее стал его близким другом. Он вспоминает, что теннисист болезненно переживал эти обвинения. Его упрекали в том, что его присутствие якобы «легитимизирует» правительство апартеида. Но Эш считал, что не имеет права судить о стране, в которой никогда не был.

«Он всегда говорил: “Я постоянно слышу вопросы о Южной Африке, но сам никогда не был там. Как я могу что-то утверждать о месте, которого не знаю? Я должен увидеть все собственными глазами”», — вспоминает Эванс.

В ходе поездки, организованной южноафриканским поэтом и писателем Доном Маттерой, Эш встретился с группой темнокожих журналистов. Однако атмосфера встречи оказалась напряженной и даже агрессивной. Эванс вспоминает, как услышал оскорбительное обращение «Дядя Том» — уничижительное слово, которым называли темнокожих, по мнению местных, которые шли на поводу у белой власти.

Некоторые журналисты открыто выразили недовольство: «Артур, поезжай домой. Ты здесь не нужен. Ты просто помогаешь правительству создать иллюзию открытости, позволяя тебе приехать». Эти слова стали болезненным напоминанием о сложной дилемме — следовать своим принципам или решиться на личный опыт, который Артур Эш стремился получить.

Значение Артура Эша для Южной Африки

Несмотря на критику, которую Артур Эш получил за свою поездку в Южную Африку в 1973 году, далеко не все темнокожие жители страны были против его присутствия. Для многих он стал источником вдохновения и символом изменений, которые только начинали зарождаться в сознании поколения, выросшего в условиях апартеида.

Писатель и ученый Марк Матабане, который вырос в городке Александра недалеко от Йоханнесбурга, вспоминает, как впервые увидел образ Эша еще ребенком. Александра — типичный пример так называемых «тауншипов», созданных для темнокожего населения на окраинах крупных городов, изолированных от «белой» Южной Африки.

Однажды, сопровождая бабушку на работу — она ухаживала за садом в имении белой британской семьи — мальчик получил в подарок старый выпуск журнала Life за сентябрь 1968 года. На обложке — Артур Эш в очках на теннисном корте. Заголовок гласил: «Ледяная элегантность Артура Эша».

Матабане, которому тогда было только 13 лет, был очарован образом этого уверенного и элегантного мужчины. С того момента он мечтал не только играть в теннис, как Эш, но и встретить кумира лично.

Ранее мы писали о Уимблдон 2025: как легендарный турнир движет миллиардами и влияет на бренды.