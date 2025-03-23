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Общество
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Атака на Киев: среди пострадавших зданий оказался офис OBOZ.UA (фото)

В ночь на 23 марта российские войска совершили массированную атаку дронами на Киев. В результате вражеских ударов повреждений и офис редакции OBOZ.UA.

Взрывная волна выбила окна и двери в здании редакции, а студия получила значительные разрушения. OBOZ.UA опубликовал фото, демонстрирующие последствия обстрела.

Во время атаки под удар попал Голосеевский район, где расположен офис издания. Значительные повреждения получило соседнее здание – там вспыхнул пожар, который унес жизни одного человека.

Атака на Киев: среди пострадавших зданий оказался офис OBOZ.UA (фото)

Атака на Киев: среди пострадавших зданий оказался офис OBOZ.UA (фото)

Под удар попал и офис издания. В части здания, где расположена редакция OBOZ.UA, взрывная волна выбила окна и двери.

Наибольшие повреждения получила студия OBOZ.UA, откуда до начала полномасштабного вторжения России велась речь Oboz TV.

Атака на Киев: среди пострадавших зданий оказался офис OBOZ.UA (фото)

Атака на Киев: среди пострадавших зданий оказался офис OBOZ.UA (фото)

Ранее мы рассказывали, что в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 23 марта погибли три человека, среди которых отец и его пятилетний ребенок.

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