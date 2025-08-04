4 августа 2025 года в Киеве прошло важное событие, которое может оказать значительное влияние на будущее технологий Украины в борьбе с дронами. Рик Смит, основатель и генеральный директор американской компании Axon, а также Аадитья Девараконда, генеральный директор дочерней компании Dedrone, встретились с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым. На повестке дня был обмен опытом в сфере противодействия дронам и обсуждение совместной разработки и масштабирования украинских решений, сообщает DNEWS.
Что известно об Axon и что производит компания
Axon — известная американская компания в области технологий безопасности и военных разработок. Основана в 1993 году Риком Смитом под названием TASER International, сегодня компания представляет собой публичное акционерное общество (NASDAQ: AAXN), расположенное в Скоттсдейле, штат Аризона.
Axon производит:
- Несмертельное оружие (в том числе TASER)
- Камеры для телекамер (Bodycams)
- Системы управления доказательствами (Axon Evidence)
- Искусственный интеллект для нужд правоохранительных органов
- Решения по противодействию дронам через компанию Dedrone
Axon занимает лидирующие позиции среди поставщиков интегрированных решений в области безопасности, сотрудничая с правительственными, полицейскими и военными структурами более чем в 100 странах мира.
Кому принадлежит Axon, капитал, структура и влияние
Основным акционером и генеральным директором Axon является Рик Смит, который владеет около 5% акций компании. Остальная доля принадлежит институциональным инвесторам, таким как Vanguard Group, BlackRock и Fidelity. В 2025 году рыночная капитализация компании составляет более 12 миллиардов долларов США. Компания имеет более 3000 сотрудников и активно расширяет свою деятельность на европейском рынке противодействия дронам через Dedrone.
Что предлагает Axon Украине: Перехватчики дронов и электронная борьба
Axon не преследует коммерческих целей при выходе на рынок Украины, а предлагает конкретные решения для сотрудничества. Украина является уникальной страной, на которой дроны активно применяются в реальных боевых условиях. Axon предлагает помощь в двух ключевых областях:
- Электронная борьба (EW): Противодействие вражеским дронам
- Перехватчики дронов (Interceptor drones): Автономные системы для нейтрализации БПЛА
Кроме того, планируется совместная разработка продуктов, производство в Украине и интеграция инструментов для воздушного мониторинга.
Почему Axon интересует Украина
Рик Смит подчеркнул, что интерес Axon к Украине носит не коммерческий, а гуманитарный характер. Украина является единственным государством, где в настоящее время активно тестируются антиполевые технологии в реальных условиях войны. Поэтому Axon рассматривает Украину не только как клиента, но и как стратегического партнера. Современные войны требуют новых подходов к безопасности: защита от дронов, охрана важнейшей инфраструктуры и быстрое реагирование на угрозы — это все становится частью современных оборонных систем.
Что интересует Украину: Локализация и совместная разработка
Украина не стремится только к закупке технологий, а нацелена на долгосрочное партнерство с Axon. Заместитель министра обороны Украины Сергей Бойко отметил важность расширения местных производственных мощностей и доступа к технологиям, которые могут быть адаптированы к реалиям украинской обороны. Планируется создание гибридных научно-исследовательских центров, где украинские и американские инженеры будут работать вместе над платформами для борьбы с дронами.
Такое сотрудничество выходит за рамки простых поставок вооружений. Это начало новой модели безопасности, в которой технологические решения занимают важное место наряду с традиционными средствами вооружения. Это партнерство также становится основой для создания инновационных центров, которые будут определять будущее современных технологий в области обороны. Сегодня Украина является одним из таких центров.
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Фото: mod.gov.ua