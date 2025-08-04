4 августа 2025 года в Киеве прошло важное событие, которое может оказать значительное влияние на будущее технологий Украины в борьбе с дронами. Рик Смит, основатель и генеральный директор американской компании Axon, а также Аадитья Девараконда, генеральный директор дочерней компании Dedrone, встретились с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым. На повестке дня был обмен опытом в сфере противодействия дронам и обсуждение совместной разработки и масштабирования украинских решений, сообщает DNEWS.

Что известно об Axon и что производит компания

Axon — известная американская компания в области технологий безопасности и военных разработок. Основана в 1993 году Риком Смитом под названием TASER International, сегодня компания представляет собой публичное акционерное общество (NASDAQ: AAXN), расположенное в Скоттсдейле, штат Аризона.

Axon производит:

Несмертельное оружие (в том числе TASER)

Камеры для телекамер (Bodycams)

Системы управления доказательствами (Axon Evidence)

Искусственный интеллект для нужд правоохранительных органов

Решения по противодействию дронам через компанию Dedrone

Axon занимает лидирующие позиции среди поставщиков интегрированных решений в области безопасности, сотрудничая с правительственными, полицейскими и военными структурами более чем в 100 странах мира.

Кому принадлежит Axon, капитал, структура и влияние

Основным акционером и генеральным директором Axon является Рик Смит, который владеет около 5% акций компании. Остальная доля принадлежит институциональным инвесторам, таким как Vanguard Group, BlackRock и Fidelity. В 2025 году рыночная капитализация компании составляет более 12 миллиардов долларов США. Компания имеет более 3000 сотрудников и активно расширяет свою деятельность на европейском рынке противодействия дронам через Dedrone.

Что предлагает Axon Украине: Перехватчики дронов и электронная борьба

Axon не преследует коммерческих целей при выходе на рынок Украины, а предлагает конкретные решения для сотрудничества. Украина является уникальной страной, на которой дроны активно применяются в реальных боевых условиях. Axon предлагает помощь в двух ключевых областях:

Электронная борьба (EW): Противодействие вражеским дронам Перехватчики дронов (Interceptor drones): Автономные системы для нейтрализации БПЛА

Кроме того, планируется совместная разработка продуктов, производство в Украине и интеграция инструментов для воздушного мониторинга.

Почему Axon интересует Украина

Рик Смит подчеркнул, что интерес Axon к Украине носит не коммерческий, а гуманитарный характер. Украина является единственным государством, где в настоящее время активно тестируются антиполевые технологии в реальных условиях войны. Поэтому Axon рассматривает Украину не только как клиента, но и как стратегического партнера. Современные войны требуют новых подходов к безопасности: защита от дронов, охрана важнейшей инфраструктуры и быстрое реагирование на угрозы — это все становится частью современных оборонных систем.

Что интересует Украину: Локализация и совместная разработка

Украина не стремится только к закупке технологий, а нацелена на долгосрочное партнерство с Axon. Заместитель министра обороны Украины Сергей Бойко отметил важность расширения местных производственных мощностей и доступа к технологиям, которые могут быть адаптированы к реалиям украинской обороны. Планируется создание гибридных научно-исследовательских центров, где украинские и американские инженеры будут работать вместе над платформами для борьбы с дронами.

Такое сотрудничество выходит за рамки простых поставок вооружений. Это начало новой модели безопасности, в которой технологические решения занимают важное место наряду с традиционными средствами вооружения. Это партнерство также становится основой для создания инновационных центров, которые будут определять будущее современных технологий в области обороны. Сегодня Украина является одним из таких центров.

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Фото: mod.gov.ua