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Общество
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АЗС готовятся к изменениям: что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В ближайшее время в Украине прогнозируется заметное понижение цен на бензин. Только за последнюю неделю его стоимость в розницу опустилась на 85 копеек за литр.

Эксперты предполагают, что в период с 24 по 30 марта цена бензина может снизиться еще на 1 гривну за литр. В то же время, за выходные автозаправочные станции уже скорректировали стоимость А-95, снизив ее на 10 копеек – 24 марта средняя цена этого горючего составила 55,72 грн/л. Как сообщает delo.ua, основной причиной такого удешевления есть падение мировых цен на нефть.

Несмотря на санкции США против покупателей иранской нефти, развернувших глобальный рынок нефти в сторону роста, украинский топливный рынок еще не полностью отыграл предварительное снижение нефтяных котировок. В ближайшие дни на АЗС страны продолжится уменьшение стоимости бензина, дизельного горючего и автогаза.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин отмечает: если мировые цены на нефть пойдут вверх, дальнейшее удешевление бензина может не произойти. Однако, по его словам, розничный рынок все еще имеет потенциал для снижения стоимости горючего.

«Есть все предпосылки для того, чтобы цены на бензин уменьшились еще на 1 грн/л. Это ожидается до начала апреля. Однако, если ОПЕК заявит о сокращении добычи или обострится война с йеменскими хуситами, что приведет к росту стоимости нефти, запланированное удешевление топлива может быть отложено», – пояснил.

Актуальные цены на бензин

Самый дорогой бензин предлагает WOG и ОККО – 58,99 грн/л. Высокие цены также зафиксированы на следующих АЗС:

  • Neftek, Рур групп – 57,99 грн/л
  • Shell – 57,95 грн/л
  • SOCAR – 57,66 грн/л

Самые выгодные цены наблюдаются на заправках RLS, где бензин стоит 50,7 грн/л.

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