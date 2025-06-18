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Mattel и OpenAI представят умные куклы Barbie с искусственным интеллектом уже в этом году. Эти игрушки станут новыми героями детской комнаты.
Mattel и OpenAI представят умные куклы Barbie с искусственным интеллектом уже в этом году. Эти игрушки станут новыми героями детской комнаты.
Общество
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Barbie с искусственным интеллектом: Mattel запускает новые умные игрушки при поддержке OpenAI

Известный производитель игрушек Mattel, создающий кукол Barbie, заключил партнёрство с компанией OpenAI. Цель — внедрение технологий искусственного интеллекта в продукцию бренда. Об этом рассказывает DNEWS.

Соглашение объединяет опыт Mattel в создании культовых игрушек с решениями от OpenAI. Такое сотрудничество направлено на выпуск интерактивных и технологичных продуктов для детей и семей по всему миру.

Планируется совместная разработка новой линейки с ИИ-функциями. Это будут фирменные игрушки Mattel — в том числе Barbie. Они должны стать не только развлекательными, но и безопасными, а также учитывать возраст ребёнка и защиту данных. Первые такие игрушки обещают представить до конца текущего года. Однако подробности производитель пока не раскрывает.

Кроме того, Mattel начала использовать инструменты OpenAI для внутренних нужд. В частности, компания применяет ChatGPT Enterprise, чтобы повысить эффективность работы. Это помогает автоматизировать процессы и ускорить разработку продукции.

По словам главного операционного директора OpenAI Бреда Лайткапа, Mattel получила доступ к современным ИИ-возможностям. Эти инструменты усиливают производительность, способствуют креативности и помогают развивать весь бизнес в целом.

Безопасность игрушек с ИИ — ключевая задача

Mattel подчёркивает, что ИИ от OpenAI будет соответствовать высоким стандартам безопасности. Вопросы конфиденциальности и защита детей остаются в приоритете. Новые игрушки будут соответствовать международным требованиям по возрасту и этике.

До сих пор большинство ИИ-игрушек могли только распознавать голос и произносить заранее заданные фразы. Однако адаптивность, гибкость в общении и «интеллект» часто оставались лишь на словах. Теперь производитель обещает больше.

Некоторые опасения всё же остаются. Например, ИИ-модели могут выдавать неточные ответы или вести себя нестандартно. Поэтому многие вспоминают фильм «M3GAN» 2022 года. Там игрушка с ИИ начинала действовать опасно и выходить из-под контроля.

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