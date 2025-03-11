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Общество
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Бешеный скачок: в каких сферах в Украине зарплаты выросли на 100%

На украинском рынке труда наблюдается стремительный рост заработной платы в определенных профессиях. В частности, за прошлый год доход радиотехников вырос почти вдвое, и в марте 2025 года их средняя зарплата достигла 40 тысяч гривен.

Такие данные обнародовал один из популярных сервисов по поиску работы. Согласно данным кадрового портала, в марте средняя заработная плата в Украине достигла 23,5 тысяч гривен, что на 18% больше, чем в прошлом.

Традиционно самые высокие доходы получают работники в Киеве, где средняя месячная зарплата составляет 27,5 тысяч гривен.

В то же время, самый низкий уровень оплаты труда среди областных центров зафиксирован в Сумах – здесь средний доход работников составляет 17,5 тысячи гривен.

Профессии с самым стремительным ростом зарплат

За последний год доходы представителей отдельных специальностей выросли. Наибольший прирост зафиксирован у радиотехников – их средняя зарплата достигла 40 тысяч гривен, что на 90% больше, чем в прошлом.

Заметное повышение доходов также произошло у методологов, управляющих недвижимостью и специалистов по настройке техники.

В частности, методологи получают около 30 тысяч гривен ежемесячно, тогда как профессиональные управляющие недвижимостью – 80 тысяч гривен.

В категорию специалистов с наибольшим ростом зарплат попали и фармеры – специалисты, занимающиеся подготовкой аккаунтов, доменов или IP-адресов для использования в онлайн-сфере.

Вот перечень профессий с высокими темпами роста заработных плат:

  • Радиотехники – 40 тыс. грн (+90%)
  • Методологи – 30 тыс. грн (+69%)
  • Управители недвижимостью – 80 тыс. грн (+68%)
  • Специалисты по настройке техники – 27,5 тыс. грн (+65%)
  • Помощники системного администратора – 22,5 тыс. грн (+61%)
  • Кредитные эксперты – 23,5 тыс. грн (+52%)
  • Инструкторы автошкол – 35 тыс. грн (+52%)
  • Ветеринары – 30 тыс. грн (+50%)
  • Травматологи – 30 тыс. грн (+50%)
  • Фармеры – 60 тыс. грн (+50%)

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