Бешеный скачок: в каких сферах в Украине зарплаты выросли на 100%

На украинском рынке труда наблюдается стремительный рост заработной платы в определенных профессиях. В частности, за прошлый год доход радиотехников вырос почти вдвое, и в марте 2025 года их средняя зарплата достигла 40 тысяч гривен.

Такие данные обнародовал один из популярных сервисов по поиску работы. Согласно данным кадрового портала, в марте средняя заработная плата в Украине достигла 23,5 тысяч гривен, что на 18% больше, чем в прошлом.

Традиционно самые высокие доходы получают работники в Киеве, где средняя месячная зарплата составляет 27,5 тысяч гривен.

В то же время, самый низкий уровень оплаты труда среди областных центров зафиксирован в Сумах – здесь средний доход работников составляет 17,5 тысячи гривен.

Профессии с самым стремительным ростом зарплат

За последний год доходы представителей отдельных специальностей выросли. Наибольший прирост зафиксирован у радиотехников – их средняя зарплата достигла 40 тысяч гривен, что на 90% больше, чем в прошлом.

Заметное повышение доходов также произошло у методологов, управляющих недвижимостью и специалистов по настройке техники.

В частности, методологи получают около 30 тысяч гривен ежемесячно, тогда как профессиональные управляющие недвижимостью – 80 тысяч гривен.

В категорию специалистов с наибольшим ростом зарплат попали и фармеры – специалисты, занимающиеся подготовкой аккаунтов, доменов или IP-адресов для использования в онлайн-сфере.

Вот перечень профессий с высокими темпами роста заработных плат:

Радиотехники – 40 тыс. грн (+90%)