Бесплатные коммунальные услуги: кто из украинских пенсионеров получит 100% скидку

В Украине есть определенные категории пенсионеров, которые могут полностью освобождаться от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, они также могут получать бесплатно газ и топливо для отопления домов.
Об этом сообщает издание «На пенсии». Согласно постановлению Кабмина №389, право на 100% скидку на оплату коммуналки имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности и до выхода на пенсию работавшие в определенных областях.
В частности, бесплатное обеспечение газом и топливом, а также полное освобождение от оплаты коммунальных услуг получают следующие категории пенсионеров:
- бывшие работники учебных заведений;
- экс-сотрудники библиотек, музеев и культурных учреждений;
- медицинский персонал;
- специалисты, занимавшиеся защитой растений.
Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо иметь, по меньшей мере, три года стажа работы в сельской местности по соответствующей специальности, а также занимать эту должность на момент выхода на пенсию.
Кроме того, учитывается уровень дохода пенсионера – он не должен превышать 4240 гривен на одного человека. Льгота предоставляется сроком на один год с момента подачи заявления и распространяется исключительно на самого пенсионера, без членов его семьи.
Как получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг
Подать заявление на оформление льготы можно несколькими способами:
- лично в отделении сервисного центра Пенсионного фонда;
- дистанционно через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;
- с помощью портала «Действие»;
- через представителя местных властей;
- онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.
К заявлению нужно добавить документы, подтверждающие стаж работы в соответствующей сфере, в частности, справку на основе записей в трудовой книжке.
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