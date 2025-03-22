Бесполезные инвестиции: во что не стоит вкладывать деньги украинцам в 2025 году

Специалисты по экономике и финансам считают, что наиболее надежными вариантами для инвестирования являются золото и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Кроме этого, они рекомендуют обратить внимание на вложения в сельскохозяйственные земли. В то же время эксперты не советуют инвестировать в недвижимость.

OBOZ.UA подготовил актуальные рекомендации от экономистов и финансистов для украинцев по инвестированию. Так, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко отметил, что в условиях войны стоит сосредоточиться на двух аспектах: уменьшении рисков и обеспечении ликвидности. По его словам, одним из самых оптимальных вариантов для сохранения капитала и, возможно, даже для инвестирования является золото, особенно в виде золотых монет.

Кроме этого, он подчеркнул, что учитывая устойчивость банковской системы во время войны, украинцам стоит присмотреться к классическим финансовым инструментам, в частности:

депозиты;

государственные облигации.

«99,9% украинцев могут абсолютно безопасно инвестировать в эту категорию активов, получать умеренную прибыль и быть счастливыми с точки зрения опыта инвестирования», – отметил Овчаренко.

Он также подчеркнул, что перспективным активом может стать земля сельскохозяйственного назначения. По его мнению, сейчас постепенный рост количества сделок, повышение ликвидности и развитие технологий дают возможность инвестировать в эту сферу без риска потери контроля над землей.

«Инвесторам я рекомендовал бы сотрудничать с известными агрохолдингами, которые арендуют землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке», – сказал эксперт.

Параллельно он признал, что во время войны недвижимость не является надежным инвестиционным инструментом. Ведь такой актив сопровождается рисками, в частности возможностью потери прибыли или даже его физического уничтожения.

Аналитики Forbes также рекомендуют обратить внимание на инвестиции в золото. Они подчеркивают, что особый акцент стоит сделать на:

комиссионных платежах при покупке и продаже золота;потенциальным затратам на безопасное хранение.

Однако отмечается, что покупать золото стоит после коррекции стоимости, поскольку сейчас рынок перегрет, что может привести к отсутствию ожидаемой прибыли.

В то же время аналитики признают, что в долгосрочной перспективе золото уступает многим другим активам. «Например, за последнее десятилетие его стоимость выросла в 2,5 раза, тогда как ведущие фондовые индексы, в частности S&P 500, – в три раза», – говорится в материале.

Аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС) со своей стороны отмечают, что ОВГЗ остаются самым эффективным гривневым инструментом для инвестиций, поскольку:

Инвестируя в ОВГЗ, вкладчики не только имеют шанс получить более высокий доход, чем по банковским депозитам, но и непосредственно способствуют поддержке государства в условиях войны.

Поскольку ОВГЗ входят в состав внутреннего долга страны, государство гарантирует возврат вложенных средств.

«Из-за того, что инфляция была на самом низком уровне в первой половине 2024 года, реальная доходность ОВГЗ была самой высокой в этот период. Впрочем, и после ускорения инфляции ОВГЗ остаются привлекательными для инвестирования, с более высоким, чем у депозитов, уровнем доходности», – подытожили аналитики.