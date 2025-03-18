Без осадков и до +8: погода в Украине на 19 марта

В начале новой рабочей недели в Украине неожиданные погодные изменения не прогнозируются. Холодный фронт, пришедший 15 марта, сохранится почти до конца недели.

Об этом сообщает » Укргидрометцентр «.

Среда принесет первые намеки на потепление. Осадки не прогнозируются. Ночью температура остается минусовой даже на юге. Холоднее всего будет в Киевской и Луганской областях — до -6°. В Крыму ночью около -1°…+1°. Днем станет теплее. До +8° воздух прогреется в Закарпатье, Киеве и области, а также в южных регионах, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В Киеве сухо, ночью -4…-6°, днем +6…+8°.

Раньше мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.