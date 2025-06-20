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Facebook заменяет пароли входом по биометрии. Почему так поздно и какие функции будут заблокированы без Passkey — подробности в статье.
Facebook заменяет пароли входом по биометрии. Почему так поздно и какие функции будут заблокированы без Passkey — подробности в статье.
Общество
Время чтения 1 мин.

Без пароля: Facebook запускает вход по отпечатку пальца и лицу

Meta внедряет Passkeys — безопасную и удобную альтернативу паролям. Нововведение работает на устройствах iOS и Android и охватывает вход, платежи и резервные копии. Об этом сообщает DNEWS.

Что такое Passkey и почему это важно

Meta обновляет способ входа в Facebook: теперь пользователи могут авторизоваться без привычных паролей — достаточно отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода. Новый метод сначала появится в приложении Facebook на iOS и Android, а позже будет доступен и в Messenger.

Технология основана на открытом стандарте FIDO2 и использует уникальный криптографический ключ, хранящийся локально на устройстве. Активация происходит только с помощью биометрии или PIN-кода — никакие данные не передаются Meta.

Преимущества Passkey:

  • невозможность фишинга и кражи пароля
  • мгновенный вход без лишних действий
  • защита персональных данных — они остаются на устройстве
  • простая настройка через меню аккаунта или при следующем входе

WhatsApp внедрил первым — Facebook догоняет

В WhatsApp вход по Passkey стал доступен ещё в октябре 2023 года для Android и в апреле 2024 года для iOS. Теперь такую же систему авторизации получает Facebook. Meta также подтвердила, что вскоре новшество появится и в Facebook Messenger.

Passkey пригодится не только для входа

Meta планирует расширить использование Passkey. В будущем пользователи смогут подтверждать покупки через Meta Pay этим же способом. Кроме того, предусмотрено дополнительное шифрование резервных копий чатов — сначала в WhatsApp, затем и в других продуктах Meta. Сейчас эта функция тестируется и пока недоступна всем.

В планах Meta:

  • авторизация платежей в Meta Pay
  • доступ к зашифрованным резервным копиям сообщений

Тренд всей индустрии — но с оговорками

Сегодня Passkeys уже активно применяются в Apple, Google, Microsoft, PayPal, Amazon, eBay и Shopify. Facebook оказался одним из последних крупных игроков, кто перешёл на эту технологию.

Главная техническая проблема — совместимость между платформами. FIDO Alliance работает над решениями CXP и CXF, которые в будущем позволят безопасно переносить Passkeys между экосистемами.

Ранее мы писали о том, что Telegram и xAI заключили партнёрство для внедрения чат-бота Grok в мессенджер.

Источники: heise.de, renewz.de

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