Meta внедряет Passkeys — безопасную и удобную альтернативу паролям. Нововведение работает на устройствах iOS и Android и охватывает вход, платежи и резервные копии. Об этом сообщает DNEWS.
Что такое Passkey и почему это важно
Meta обновляет способ входа в Facebook: теперь пользователи могут авторизоваться без привычных паролей — достаточно отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода. Новый метод сначала появится в приложении Facebook на iOS и Android, а позже будет доступен и в Messenger.
Технология основана на открытом стандарте FIDO2 и использует уникальный криптографический ключ, хранящийся локально на устройстве. Активация происходит только с помощью биометрии или PIN-кода — никакие данные не передаются Meta.
Преимущества Passkey:
- невозможность фишинга и кражи пароля
- мгновенный вход без лишних действий
- защита персональных данных — они остаются на устройстве
- простая настройка через меню аккаунта или при следующем входе
WhatsApp внедрил первым — Facebook догоняет
В WhatsApp вход по Passkey стал доступен ещё в октябре 2023 года для Android и в апреле 2024 года для iOS. Теперь такую же систему авторизации получает Facebook. Meta также подтвердила, что вскоре новшество появится и в Facebook Messenger.
Passkey пригодится не только для входа
Meta планирует расширить использование Passkey. В будущем пользователи смогут подтверждать покупки через Meta Pay этим же способом. Кроме того, предусмотрено дополнительное шифрование резервных копий чатов — сначала в WhatsApp, затем и в других продуктах Meta. Сейчас эта функция тестируется и пока недоступна всем.
В планах Meta:
- авторизация платежей в Meta Pay
- доступ к зашифрованным резервным копиям сообщений
Тренд всей индустрии — но с оговорками
Сегодня Passkeys уже активно применяются в Apple, Google, Microsoft, PayPal, Amazon, eBay и Shopify. Facebook оказался одним из последних крупных игроков, кто перешёл на эту технологию.
Главная техническая проблема — совместимость между платформами. FIDO Alliance работает над решениями CXP и CXF, которые в будущем позволят безопасно переносить Passkeys между экосистемами.
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