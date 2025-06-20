Meta внедряет Passkeys — безопасную и удобную альтернативу паролям. Нововведение работает на устройствах iOS и Android и охватывает вход, платежи и резервные копии. Об этом сообщает DNEWS.

Что такое Passkey и почему это важно

Meta обновляет способ входа в Facebook: теперь пользователи могут авторизоваться без привычных паролей — достаточно отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода. Новый метод сначала появится в приложении Facebook на iOS и Android, а позже будет доступен и в Messenger.

Технология основана на открытом стандарте FIDO2 и использует уникальный криптографический ключ, хранящийся локально на устройстве. Активация происходит только с помощью биометрии или PIN-кода — никакие данные не передаются Meta.

Преимущества Passkey:

невозможность фишинга и кражи пароля

мгновенный вход без лишних действий

защита персональных данных — они остаются на устройстве

простая настройка через меню аккаунта или при следующем входе

WhatsApp внедрил первым — Facebook догоняет

В WhatsApp вход по Passkey стал доступен ещё в октябре 2023 года для Android и в апреле 2024 года для iOS. Теперь такую же систему авторизации получает Facebook. Meta также подтвердила, что вскоре новшество появится и в Facebook Messenger.

Passkey пригодится не только для входа

Meta планирует расширить использование Passkey. В будущем пользователи смогут подтверждать покупки через Meta Pay этим же способом. Кроме того, предусмотрено дополнительное шифрование резервных копий чатов — сначала в WhatsApp, затем и в других продуктах Meta. Сейчас эта функция тестируется и пока недоступна всем.

В планах Meta:

авторизация платежей в Meta Pay

доступ к зашифрованным резервным копиям сообщений

Тренд всей индустрии — но с оговорками

Сегодня Passkeys уже активно применяются в Apple, Google, Microsoft, PayPal, Amazon, eBay и Shopify. Facebook оказался одним из последних крупных игроков, кто перешёл на эту технологию.

Главная техническая проблема — совместимость между платформами. FIDO Alliance работает над решениями CXP и CXF, которые в будущем позволят безопасно переносить Passkeys между экосистемами.

Ранее мы писали о том, что Telegram и xAI заключили партнёрство для внедрения чат-бота Grok в мессенджер.

Источники: heise.de, renewz.de