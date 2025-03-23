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Общество
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Bitcoin замер: игра на выдержку или затишье перед бурей?

Bitcoin ($BTC) продолжает колебаться в узком диапазоне $82,400-$85,300, что заставляет рынок искать подсказки по дальнейшему направлению. Причины такого положения кроются в макроэкономической нестабильности, снижении ликвидности и меньшей активности трейдеров. Отсутствие внятных сигналов заставляет многих участников соблюдать осторожную позицию, избегая крупных сделок. Пока Bitcoin балансирует между зонами поддержки и сопротивления, инвесторы продолжают наблюдать ситуацию, пытаясь определить потенциальный вектор дальнейшего движения.

Макроэкономическая ситуация остается неоднозначной: ФРС США оставила процентные ставки без изменений, в то же время повысив прогноз инфляции на 2025 год. Это вызывает опасения потенциального экономического замедления, что может негативно повлиять на финансовые рынки. С другой стороны, президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать криптоиндустрию, в то время как представители Европейского центрального банка выражают обеспокоенность возможными последствиями роста Bitcoin. Такой фон заставляет рынок соблюдать осторожность, не позволяя цене BTC выйти за пределы установленного коридора.

Активность на рынке криптовалют постепенно уменьшается, что подтверждают данные Glassnode: прирост реализованной капитализации в марте составил лишь +0,67%, что существенно ниже декабрьского показателя 13,2%. Кроме этого, количество краткосрочных владельцев BTC существенно сократилось – объем монет, хранящихся меньше недели, упал на 50%. Это указывает на постепенное снижение спекулятивного спроса и всеобщую осторожность инвесторов, которые предпочитают не рисковать без четких рыночных сигналов.

Текущая ситуация может свидетельствовать о накоплении Bitcoin перед очередным ростом или, напротив, быть признаком продления периода неопределенности. Важную роль будут играть дальнейшие экономические решения и глобальные финансовые тенденции. Инвесторы внимательно наблюдают за ситуацией, пытаясь понять, стоит ли ожидать прорыва в ближайшее время. Рынок пока не получил достаточно мощного импульса для формирования новой тенденции, что заставляет многих занять выжидательную позицию.

Технический анализ показывает, что Bitcoin находится между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Если цена сможет закрепиться выше $85,300, то цель – $91,965. В случае падения ниже $82,400, Bitcoin может опуститься до $77,635, что создаст дополнительное давление на рынок. В условиях неопределенности трейдерам следует быть готовыми к возможным резким движениям в любом направлении, ведь общая ситуация остается нестабильной.

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