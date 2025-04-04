Биткоин демонстрирует выдержку на фоне экономической турбулентности

На фоне очередного обострения экономического напряжения в США и обвала на фондовых рынках биткоин внезапно проявил себя с новой стороны. В марте американский рынок труда прибавил 228 тысяч рабочих мест — это почти вдвое больше прогнозов. Казалось бы хорошие новости, но инвесторов они не успокоили. После анонсированных пошлин со стороны США и ответа Китая фондовые индексы снова пошли вниз, а фьючерсы Nasdaq и S&P 500 потеряли еще по 3%. И именно в этот момент биткоин остался почти неподвижным.

В отличие от привычного поведения, когда BTC шел «в ногу» с техноакциями, на этот раз он удержался на уровне $82 000, даже когда Nasdaq нес значительные потери. В четверг криптовалюта не опустилась ниже $80 000, и это вызвало волну обсуждений среди криптоэнтузиастов. Раньше многие считали, что биткоин слишком зависит от традиционных рынков, но теперь все больше аналитиков говорят о возможном обособлении. Вместо того чтобы следовать за акциями, крипта показала собственную траекторию, что дает основания для новых ожиданий.

Для людей, интересующихся криптовалютами, это не просто наблюдение за графиками – это потенциальная смена парадигмы. Если биткоин начнет действительно выступать как цифровой аналог золота, у него появится совсем другая аудитория. Те, кто до сих пор относился к нему с предостережением, могут переосмыслить свое отношение. Тем более, когда золото уже близко к историческим максимумам, а доходность казначейских облигаций падает, биткоин выглядит вполне конкурентоспособным. Это означает, что крипта может войти в новые портфели как инструмент сохранения стоимости.

Следует также учитывать, что монетарная политика США находится в точке неопределенности. Несмотря на сильные показатели занятости, рынок ожидает четыре снижения ставки ФРС в 2025 году. Если инфляция останется стабильной на уровне около 3% и Федрезерв пойдет на уступки, это создаст благоприятные условия для криптовалютного рынка. Дешевые деньги снова могут стать источником спроса на рисковые, но привлекательные активы — и биткоин целиком в этом списке. Так что те, кто давно наблюдает за рынком, уже начинают делать ставки.

Следующий важный шаг – публикация мартовских данных по инфляции. Именно эти цифры могут определить настроение инвесторов в ближайшие недели. Если рост цен остается умеренным, это подтвердит идею, что биткоин начинает адаптироваться к новому экономическому ландшафту. Крипта постепенно выходит из тени традиционных рынков и формирует свою репутацию. И хотя еще рано говорить о полном обособлении, все указывает на то, что мы на пороге новой эры в восприятии цифровых активов.