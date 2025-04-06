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Общество
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Биткоин держится уверенно, пока традиционные рынки падают

Биткоин держится уверенно, пока традиционные рынки падают

Мировые финансовые рынки оказались под серьезным давлением после того, как Дональд Трамп объявил о внедрении новых зеркальных пошлин в ответ на действия внешних партнеров. Это привело к стремительному падению фондовых индексов — всего за два дня американский рынок потерял более $5 триллионов. Nasdaq 100 вошел в фазу медвежьего тренда, а S&P 500 опустился до самого низкого уровня за последние 11 месяцев. В то время как традиционные инвесторы спешили выводить средства, крипторинок показал совсем другое поведение.

На фоне общего обвала криптовалюты потеряли гораздо меньше. Биткоин потерпел снижение на примерно 6%, тогда как индекс Nasdaq потерял около 11%. Общий крипторинок, по данным CoinDesk 20, сократился на 4,9%. По сравнению с традиционными финансовыми активами такая динамика выглядит довольно умеренной. Для тех, кто активно следит за криптовалютами, это очередное подтверждение, что цифровые активы ведут себя иначе в условиях турбулентности, не поддаваясь панике в том же масштабе.

По мнению аналитиков банка Standard Chartered, биткоин все больше превращается в реальный инструмент хеджирования не только финансовых, но и геополитических рисков. Аналитик Джеффри Кендрик отметил, что BTC сейчас можно рассматривать как «защиту от изоляции США» — то есть инструмент сохранения капитала в условиях политической и экономической нестабильности. В своих наблюдениях он даже подчеркнул, что среди всех компаний из «Магической семерки», только Microsoft смогла показать лучшую динамику, чем биткоин во время последнего обвала.

Для криптоинвесторов это не просто аналитика — это конкретный ответ на вопрос, готова ли крипта к реальным вызовам. С каждой подобной ситуацией биткоин все более уверенно доказывает свою способность быть не только спекулятивным активом, но и средством сохранения стоимости. Это особенно важно для новичков на рынке, ищущих точки опоры среди нестабильной экономической реальности. Поведение BTC доказывает: криптовалюта постепенно встраивается в глобальную финансовую экосистему, даже если все это сразу замечают.

Положительно отреагировали и некоторые компании, связанные с криптовалютной инфраструктурой. Например, акции майнинговой компании MARA Holdings выросли на 0,6%, Core Scientific прибавила 0,4%, а MicroStrategy, которая содержит более 528 тысяч биткоинов, показала рост на 4%. Это резко контрастирует с глубоким падением традиционных фондовых гигантов и демонстрирует интерес инвесторов к проектам, связанным с цифровыми активами. Если текущая тенденция сохранится, криптовалюты могут окончательно закрепить статус не только альтернативы, но и полноценной финансовой основы на будущее.

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