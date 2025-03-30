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Общество
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Биткоин падает на фоне экономического напряжения и изменяет правила игры для инвесторов

Резкое проседание криптовалютного рынка стало неожиданным ударом для многих инвесторов и трейдеров, еще не успевших зафиксировать доходы. За последние несколько часов цены на криптоактивы стремительно пошли вниз: биткоин потерял около 3% в сутки, а альтокины XRP, BNB и SOL упали еще глубже – до 5%. Индекс CoinDesk 20, охватывающий самые влиятельные активы, потерял 3,3%, что повлекло общий недельный результат BTC на –1,7%, а самого индекса – почти на 5%.

 

На этом фоне зафиксированы массовые ликвидации позиций: более $300 миллионов в «лонгах» и около $39 миллионов в коротких позициях исчезли за последние 24 часа, по данным CoinGlass. Это уже не просто рыночные колебания – это мощная реакция на совокупность геоэкономических событий. Большую роль сыграл неожиданный рост показателя расходов на личное потребление (PCE), который получился «горячее» прогнозов, подкрепив ожидания по усилению политики ФРС.

 

Нарастает и политическое давление: взаимные пошлины, инициированные Дональдом Трампом, которые вступят в силу 2 апреля, лишь усиливают напряжение. А недавнее падение индекса потребительской уверенности – до самого низкого уровня за 12 лет – еще больше подчеркивает общее состояние неопределенности. Все это вместе толкает рынок к бегству от риска и поиска стабильности. Для крипт это означает выход капитала и повышенную осторожность даже среди тех, кто раньше не сомневался.

 

Интересно, что на фоне медвежьего тренда часть криптоактивов показывает обратную динамику. Речь идет о токенах, обеспеченных золотом — PAXG и XAUT, которые за последние сутки выросли на 0,7%, превысив $3100. С начала года они демонстрируют +18%, тогда как BTC упал на 12,5%, а индекс CD20 – на значительные 28%. Это смещение фокуса на защищенные активы подтверждает данные из отчета CoinDesk Data, согласно которым капитализация таких токенов превысила $1,4 миллиарда уже в марте.

Для криптосообщества это не просто цифры – это зеркало перемен. Рынок все больше интегрируется в глобальные процессы и реагирует на сигналы с макросреды. Сегодня важно не только уметь читать графики или оценивать технологии проектов. Знать, что происходит в мировой экономике, как ведет себя ФРС и какие настроения господствуют среди потребителей, становится не менее важно. В таких условиях крипта – это уже не только риск, но и зеркало глобальных настроений.

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