В пасхальную ночь Благодатный огонь прибыл в Украину. Его доставили через международный пункт пропуска «Устилуг» на Волыни. Первые, кто встретил святыню на украинской земле, стали пограничники Волынского отряда. Об этом пишет DNEWS со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что сотрудники обеспечили оперативное и безопасное пересечение границы. Святыня поступила в Украину из Варшавы.

Благодатный огонь, согласно христианской традиции, ежегодно нисходит в Иерусалиме в Храме Гроба Господня накануне Пасхи. В Украину его доставил представитель Волынской епархии Православной церкви Украины.

После прохождения границы огонь направился в Киев. Оттуда он будет развезён по всей стране — в храмы, монастыри и приходы в разных уголках Украины.

Во многих церквях уже готовятся к встрече огня, чтобы верующие смогли зажечь от него свечи и принести святыню в свои дома.

«Пусть он согреет сердца украинцев — дома, на передовой, в оккупации и за рубежом. Пусть принесёт тепло, покой, любовь и, самое главное, победу и мир», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее мы писали о том, откуда на самом деле берётся Благодатный огонь: традиция, факты и версии.