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Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме 19 апреля 2025 года. Что он значит для мира и почему стал символом надежды для Украины.
Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме 19 апреля 2025 года. Что он значит для мира и почему стал символом надежды для Украины.
Общество
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Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме 19 апреля 2025: что это значит для мира и Украины

Каждый год в Великую субботу, накануне Пасхи, миллионы христиан по всему миру замирают в ожидании чуда. И 19 апреля 2025 года это вновь произошло: Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие — не просто церемония. Для верующих — это знак надежды, подтверждение Божьего присутствия и напоминание о жизни, которая побеждает смерть.

Схождение Благодатного огня — одна из самых древних и трепетных пасхальных традиций. Несмотря на технологичный век, сердца людей продолжают замирать в момент, когда из Кувуклии выходит Патриарх с горящими свечами. Но что значит это событие для современного мира? И почему особенно важно оно для Украины в 2025 году? Об этом пишет DNEWS.

Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь, по вере православных, сходит с неба в Кувуклии — часовне внутри храма Гроба Господня, в том месте, где, согласно Писанию, был погребён и воскрес Иисус Христос. Считается, что он загорается чудесным образом, без помощи спичек, зажигалок и огня.

Кратко о традиции:

  • Сходит только раз в году — в Великую субботу.
  • Свидетелями становятся тысячи паломников со всего мира.
  • В первые минуты огонь не обжигает — это называют символом милости и чистоты.

Как проходило схождение огня 19 апреля 2025 года

В Иерусалиме собрались тысячи верующих, несмотря на сложную международную обстановку. Представители разных стран, священнослужители, паломники — все с нетерпением ждали знака.

В полдень Патриарх Иерусалимский Деофил III вошёл в Кувуклию. Через несколько минут он вышел с зажжёнными свечами, и храм наполнился светом, молитвами и слезами радости. Толпа встретила огонь с ликованием.

Особенности 2025 года:

  • Участие верующих из Украины, несмотря на войну и тревоги.
  • Прямая трансляция события в храмах по всей стране.
  • Специальные рейсы доставили огонь в Киев, Львов, Одессу и другие города.

Что означает Благодатный огонь для Украины

Для украинцев в 2025 году схождение огня стало не просто религиозным символом, а настоящей надеждой. В условиях войны, боли, потерь и постоянного напряжения — свет, пришедший из Иерусалима, воспринимается как ответ небес на мольбы миллионов.

Символика и сила:

  • Свет в темноте: огонь стал образом внутреннего света, который не гаснет даже во времена скорби.
  • Надежда на победу и мир: многие верующие воспринимают схождение огня как духовное укрепление на пути к свободе.
  • Единство нации: украинцы, независимо от конфессий, встречали огонь с благоговением и надеждой.

Почему это важно для всего мира

Схождение Благодатного огня выходит далеко за рамки церковного обряда. Это живое напоминание миру: несмотря на войны, бедствия и отчуждение, Бог остаётся с людьми. Огонь объединяет народы, возвращает к вере, укрепляет дух.

Значения для мира:

  • Подтверждение живой веры: чудо каждый год напоминает, что духовное начало не исчезло.
  • Путь к миру: свет из Иерусалима несёт призыв к примирению и взаимному уважению.
  • Напоминание о главном: любовь, сострадание, вера — вот что даёт огонь, а не просто тепло.

Как встретили Благодатный огонь в Украине

Сразу после сошествия в Иерусалиме, огонь был доставлен в Украину.Волонтёры, священники и представители духовенства встретили его с молитвой и слезами. В храмы доставили лампадки с огнём, и тысячи людей зажгли свечи в память о погибших и в надежде на мир.

В Киеве прошла особая служба, на которую пришли и военные, и беженцы, и обычные прихожане. Огню поклонились как святыне.

Благодатный огонь — это не только древняя церковная традиция. Это событие, которое каждый год заставляет миллионы сердец почувствовать нечто большее, чем повседневность. Это свет веры, любви, единства и вечной жизни.

Для Украины 2025 года этот свет — больше, чем символ. Это молчаливая поддержка с неба, духовное дыхание, напоминание: пока горит огонь — живёт надежда.

Ранее мы писали о том, что Благодатный огонь доставлен в Украину на Пасху: первые кадры прибытия святыни.

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