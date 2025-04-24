Во время массированного обстрела столицы 24 апреля киевский метрополитен вновь стал убежищем для тысяч людей. Подземные станции предоставили укрытие более чем 16 000 граждан, среди которых было 1 660 детей. В результате атаки пострадала станция «Лукьяновская» — это уже пятое повреждение объекта с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на пресс-службу КП «Киевский метрополитен».

Согласно информации КП «Киевский метрополитен», 46 станций продолжают круглосуточно функционировать в режиме укрытия. В часы воздушной тревоги открыты все вестибюли без исключения. Именно эти станции снова приняли на себя нагрузку в условиях ракетной угрозы.

Во время удара серьёзно пострадала станция «Лукьяновская». Повреждены стеклянный купол, фасад и элементы отделки. Ударная волна сорвала часть облицовки, а название станции оказалось посечено осколками. В настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий. Часть вестибюля временно закрыта.

Кроме того, как сообщалось ранее, от обстрела пострадал Центральный дворец бракосочетаний в Киеве. Временная регистрация актов гражданского состояния осуществляется в других подразделениях.

Киев продолжает оперативно реагировать на последствия атак, обеспечивая защиту граждан и восстановление повреждённой инфраструктуры.

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