Больше отдыхайте и берегите нервы: прогноз магнитных бурь на 12 апреля

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности, вызывать головную боль, усталость и повышенную раздражительность из-за изменения атмосферного давления. В периоды геомагнитной активности некоторые люди испытывают особую чувствительность к подобным изменениям.

В ближайшие дни будут сопровождаться солнечной активностью на уровне К-индекса 4. Это соответствует среднему уровню магнитных бурь, которые классифицируются как желтый уровень. Такое состояние хоть и не является критическим, однако все же может ощущаться определенным количеством людей, особенно метеозависимыми. Прогнозы могут изменяться, поскольку данные обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за последней информацией. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное мощными вспышками на Солнце. В результате этих вспышек в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц, которые, достигнув Земли, взаимодействуют с ее магнитным полем. Эти процессы могут влиять не только на здоровье людей, но и на работу электроники, спутниковых систем, мобильной связи и радиоволн. Самые сильные бури с К-индексом 7 или 8 могут даже вызвать полярные сияния.

На организм человека магнитные бури действуют по-разному: кто-то может не ощутить никаких изменений, а у кого-то ухудшается самочувствие. Медицинских средств, способных полностью снять влияние геомагнитной активности, не существует, однако облегчить состояние помогут привычные методы – лекарства от головной боли, отдых и правильный режим.

В периоды повышенной солнечной активности особенно важно соблюдать здоровый образ жизни: достаточно спать, употреблять легкую и полезную пищу, избегать алкоголя, кофе, жирного и соленого. Рекомендуется пить больше воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе, особенно вне города, также положительно влияют на самочувствие, однако лучше избегать длительного пребывания под прямым солнцем. Умеренные физические нагрузки помогают снять напряжение и зарядиться энергией. Следует избегать стрессов и конфликтов, а людям с хроническими болезнями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Для лучшего тонуса с утра подойдет контрастный душ, а вечером – теплая расслабляющая ванна.