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«Бомбардируют, как сумасшедшие» — Трамп резко высказался по поводу российских атак на Украину

"Бомбардируют, как сумасшедшие" - Трамп резко высказался по поводу российских атак на Украину

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу активизации российских атак на Украину в последнее время. «Мне не нравится, что происходит с бомбежками, потому что они (россияне — ред.) сейчас бомбят, как безумные.»

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете. Он также добавил, что ситуация является «очень плохой» и вызывает у него беспокойство.

Кроме того, Трамп напомнил, что США продолжают дипломатические усилия — ведут переговоры как с Украиной, так и с Россией в попытке достичь мирного урегулирования.

«Мы якобы продвигаемся вперед, но меня беспокоит интенсивность продолжающихся в последние дни бомбардировок. Это просто ужасно,» — подытожил он.

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