Геомагнитная активность — важный фактор, способный оказывать влияние на здоровье, настроение и работу техники. Даже незначительные всплески магнитного поля могут вызывать головные боли, перепады давления, а также сбои в спутниковых системах и радиосвязи. 15 сентября 2025 года прогноз обещает в целом спокойный день, за исключением одного периода, когда ожидается кратковременная геомагнитная буря класса G1. Ниже приводится детальный почасовой прогноз от DNEWS по значению индекса Kp, а также анализ возможного влияния на организм и технику.

Прогноз геомагнитной обстановки на 15 сентября 2025 года

По последним расчетам, сделанным 9 сентября 2025 года в 13:40 по киевскому времени (UTC+03:00), только один временной отрезок суток 15 сентября вызывает обеспокоенность. В остальное время магнитное поле Земли будет стабильным.

С 00:00 до 02:59 прогнозируется спокойная обстановка — уровень N1 (Kp < 4). Однако в интервале с 03:00 до 03:59 ожидается кратковременная магнитная буря класса G1 (Kp = 4.52). После 04:00 геомагнитный фон вновь стабилизируется и остается в пределах нормы до конца суток.

Точные значения индекса Kp по трёхчасовым интервалам

00:00 — Kp = 1.33

03:00 — Kp = 4.52

06:00 — Kp = 1.28

09:00 — Kp = 2.59

12:00 — Kp = 2.01

15:00 — Kp = 1.38

18:00 — Kp = 2.95

21:00 — Kp = 2.29

Как видно из прогноза, единственным нестабильным периодом станет раннее утро.

Почасовой прогноз геомагнитной активности

00:00 — N1

01:00 — N1

02:00 — N1

03:00 — G1

04:00 — N1

05:00 — N1

06:00 — N1

07:00 — N1

08:00 — N1

09:00 — N1

10:00 — N1

11:00 — N1

12:00 — N1

13:00 — N1

14:00 — N1

15:00 — N1

16:00 — N1

17:00 — N1

18:00 — N1

19:00 — N1

20:00 — N1

21:00 — N1

22:00 — N1

23:00 — N1

Остаток суток проходит на фоне нормальной геомагнитной активности.

Влияние геомагнитной бури на здоровье и самочувствие

Даже кратковременные колебания магнитного поля могут вызвать неприятные ощущения у метеочувствительных людей. Несмотря на то что буря будет слабой и кратковременной, некоторым стоит принять меры предосторожности.

Возможные симптомы у метеочувствительных людей

В утренние часы 15 сентября возможны:

лёгкая головная боль

колебания артериального давления

повышенная утомляемость

тревожность или бессонница

Кому стоит быть внимательнее

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, неврологическими нарушениями могут почувствовать воздействие даже незначительного всплеска. Лучше избегать перегрузок с 03:00 до 05:00 и обеспечить организму полноценный отдых.

Влияние на технику и энергетику

Даже слабая буря уровня G1 способна вызвать локальные электромагнитные колебания. Особенно это касается оборудования, работоспособность которого зависит от устойчивости геомагнитного фона.

Возможные технические сбои

незначительные сбои в спутниковой навигации

кратковременные помехи в радиосвязи

слабые флуктуации в системах электропитания

Кто рискует больше всего

Наибольший риск испытывают:

операторы систем связи

диспетчеры энергетических узлов

пилоты и навигаторы

Им рекомендуется соблюдать протоколы на случай геомагнитных возмущений и быть внимательными в утренние часы.

Рекомендации на 15 сентября 2025 года

Небольшая магнитная буря в начале дня не должна существенно повлиять на ритм жизни, если принять простые профилактические меры.

Что делать метеочувствительным людям

лечь спать пораньше

избегать стрессов с утра

не перегружать организм физически

пить больше воды и исключить кофеин до обеда

Как обезопасить технику

проверить резервные источники питания

обновить настройки GPS и связи

усилить заземление в критических точках

День в целом безопасный

Магнитная буря 15 сентября 2025 года кратковременна и ограничена всего одним часом. На протяжении остального времени геомагнитная обстановка останется стабильной, с низким индексом Kp. День подходит для активной работы, путешествий и принятия важных решений, за исключением утренних часов.

Ранее мы писали о том, когда в сентябре 2025 ожидаются мощные магнитные бури: точный прогноз от ученых.