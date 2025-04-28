29 апреля 2025 года погода в Украине останется переменчивой, но тенденция к улучшению климатических условий постепенно наберет силу. Несмотря на локальные облачности и кратковременные дожди в некоторых регионах, резкого похолодания не ожидается. Большая часть страны сможет наслаждаться умеренным весенним теплом с комфортными температурами.
Тем не менее, на западе и севере Украины атмосферные фронты продолжат оказывать влияние, принося незначительные осадки и прохладу в ночные часы. Далее DNEWS приводит самый точный прогноз по регионам на 29 апреля.
Общая погодная ситуация на 29 апреля
Украина останется в зоне влияния смешанных воздушных масс.
Холодные потоки постепенно отступают на север, освобождая место тёплым воздушным массам с юго-запада.
Температурные показатели
- Днём по стране: от +13°C на западе до +20°C на юге и востоке
- Ночью: от +4°C до +10°C
- Ветер: северо-западный, 5–10 м/с
- Осадки: локальные, в основном в северных и западных областях
Погода в центральной Украине
Киевская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области
Прогноз:
День начнётся с переменной облачности. Возможны кратковременные осадки во второй половине дня. Температура воздуха составит около +15…+17°C, ночью — около +6°C.
Совет: захватите лёгкий зонт при выходе из дома и оденьтесь многослойно.
Киев и область
Погода:
Переменная облачность, небольшие осадки возможны вечером. Температура днём до +16°C, ночью — около +7°C. Ветер умеренный, северо-западный.
Рекомендация: планируйте важные дела на первую половину дня — после обеда возможны атмосферные изменения.
Погода на западе Украины
Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Волынская области
Прогноз:
Преобладание облачной погоды с дождями. Температура днём около +13…+15°C, ночью +5°C. В Карпатах возможны туманы и кратковременные осадки.
Предупреждение: автолюбителям стоит соблюдать осторожность из-за мокрых дорог.
Восточная Украина
Харьковская, Донецкая, Луганская области
Прогноз:
Ясная и сухая погода на протяжении всего дня. Температура днём — +18…+20°C, ночью — +8°C.
Совет: отличное время для активного отдыха на свежем воздухе и работы в саду.
Южная Украина
Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым
Прогноз:
Тепло и солнечно. Температура днём — от +19 до +21°C, ночью — около +10°C. Ветер слабый, преимущественно юго-восточный.
Рекомендация: используйте солнцезащитные средства — солнечная активность усиливается.
Север Украины
Житомирская, Черниговская, Сумская области
Прогноз:
Облачная погода с редкими дождями. Температура днём — +13…+15°C, ночью — +4…+5°C. Ветер умеренный.
Совет: выбирайте одежду по погоде и избегайте переохлаждения в утренние часы.
Погода в Карпатах
Прогноз:
Пасмурно, кратковременные дожди, в высокогорье возможен мокрый снег. Температура днём — от +5 до +8°C, ночью — около 0°C.
Предупреждение: туристам стоит воздержаться от длительных походов в горы — скользкие тропы и пониженная видимость.
Как скажется погода на здоровье
Погодные изменения 29 апреля могут вызвать лёгкий дискомфорт у метеочувствительных людей:
- головные боли,
- скачки артериального давления,
- утомляемость.
Рекомендации:
- избегайте переохлаждения,
- контролируйте уровень физической нагрузки,
- пейте больше воды.
Практические советы на день
Чтобы день прошёл максимально комфортно:
- В центральных и северных регионах — зонт пригодится.
- В восточных и южных областях — защита от солнца станет обязательной.
- В западных областях — планируйте поездки с учётом возможных осадков.
- Туристам в Карпатах лучше выбирать безопасные маршруты.
29 апреля 2025 года украинцев ожидает типичная весенняя погода без резких перепадов температур. Небольшие дожди затронут запад и север страны, тогда как юг и восток порадуют солнцем и теплом. Похолодания не будет — наоборот, в течение дня температура будет постепенно повышаться.
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