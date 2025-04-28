29 апреля 2025 года погода в Украине останется переменчивой, но тенденция к улучшению климатических условий постепенно наберет силу. Несмотря на локальные облачности и кратковременные дожди в некоторых регионах, резкого похолодания не ожидается. Большая часть страны сможет наслаждаться умеренным весенним теплом с комфортными температурами.

Тем не менее, на западе и севере Украины атмосферные фронты продолжат оказывать влияние, принося незначительные осадки и прохладу в ночные часы. Далее DNEWS приводит самый точный прогноз по регионам на 29 апреля.

Общая погодная ситуация на 29 апреля

Украина останется в зоне влияния смешанных воздушных масс.

Холодные потоки постепенно отступают на север, освобождая место тёплым воздушным массам с юго-запада.

Температурные показатели

Днём по стране: от +13°C на западе до +20°C на юге и востоке

Ночью: от +4°C до +10°C

Ветер: северо-западный, 5–10 м/с

Осадки: локальные, в основном в северных и западных областях

Погода в центральной Украине

Киевская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области

Прогноз:

День начнётся с переменной облачности. Возможны кратковременные осадки во второй половине дня. Температура воздуха составит около +15…+17°C, ночью — около +6°C.

Совет: захватите лёгкий зонт при выходе из дома и оденьтесь многослойно.

Киев и область

Погода:

Переменная облачность, небольшие осадки возможны вечером. Температура днём до +16°C, ночью — около +7°C. Ветер умеренный, северо-западный.

Рекомендация: планируйте важные дела на первую половину дня — после обеда возможны атмосферные изменения.

Погода на западе Украины

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Волынская области

Прогноз:

Преобладание облачной погоды с дождями. Температура днём около +13…+15°C, ночью +5°C. В Карпатах возможны туманы и кратковременные осадки.

Предупреждение: автолюбителям стоит соблюдать осторожность из-за мокрых дорог.

Восточная Украина

Харьковская, Донецкая, Луганская области

Прогноз:

Ясная и сухая погода на протяжении всего дня. Температура днём — +18…+20°C, ночью — +8°C.

Совет: отличное время для активного отдыха на свежем воздухе и работы в саду.

Южная Украина

Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым

Прогноз:

Тепло и солнечно. Температура днём — от +19 до +21°C, ночью — около +10°C. Ветер слабый, преимущественно юго-восточный.

Рекомендация: используйте солнцезащитные средства — солнечная активность усиливается.

Север Украины

Житомирская, Черниговская, Сумская области

Прогноз:

Облачная погода с редкими дождями. Температура днём — +13…+15°C, ночью — +4…+5°C. Ветер умеренный.

Совет: выбирайте одежду по погоде и избегайте переохлаждения в утренние часы.

Погода в Карпатах

Прогноз:

Пасмурно, кратковременные дожди, в высокогорье возможен мокрый снег. Температура днём — от +5 до +8°C, ночью — около 0°C.

Предупреждение: туристам стоит воздержаться от длительных походов в горы — скользкие тропы и пониженная видимость.

Как скажется погода на здоровье

Погодные изменения 29 апреля могут вызвать лёгкий дискомфорт у метеочувствительных людей:

головные боли,

скачки артериального давления,

утомляемость.

Рекомендации:

избегайте переохлаждения,

контролируйте уровень физической нагрузки,

пейте больше воды.

Практические советы на день

Чтобы день прошёл максимально комфортно:

В центральных и северных регионах — зонт пригодится.

В восточных и южных областях — защита от солнца станет обязательной.

В западных областях — планируйте поездки с учётом возможных осадков.

Туристам в Карпатах лучше выбирать безопасные маршруты.

29 апреля 2025 года украинцев ожидает типичная весенняя погода без резких перепадов температур. Небольшие дожди затронут запад и север страны, тогда как юг и восток порадуют солнцем и теплом. Похолодания не будет — наоборот, в течение дня температура будет постепенно повышаться.

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