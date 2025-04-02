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Общество
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Будет дорожать или нет: эксперты спрогнозировали каких цен ожидать на топливо в Украине и что повлияет на рынок

Будет дорожать или нет: эксперты спрогнозировали каких цен ожидать на топливо в Украине и что повлияет на рынок

Стоимость бензина А-95 на украинских АЗС остается стабильной. По состоянию на 1 апреля средняя цена горючего составляет 55,66 грн/л, что соответствует уровню предыдущего дня.

Эксперты ожидают, что стоимость бензина существенно не изменится в ближайшее время и будет оставаться на нынешних позициях. По информации Консалтинговой группы А-95, в крупных сетях цены варьируются в пределах 50,4–58,99 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в следующих сетях:

  • WOG, ОККО – 58,99 грн/л
  • «Рур групп» – 57,99 грн/л
  • Shell – 57,95 грн/л
  • SOCAR – 57,66 грн/л
  • Neftek – 57,49 грн/л

Ожидается, что стоимость горючего будет оставаться относительно стабильной в ближайшее время.

Где самый дешевый бензин?

Наименьшую цену на горючее зафиксировали на АЗС RLS, где литр бензина стоит 50,4 грн.

Изменятся ли цены на бензин в ближайшее время?

Прогноз на апрель:

  • До середины месяца цены на АЗС будут оставаться стабильными.
  • Последующая ситуация будет зависеть от политики ОПЕК, ранее заявлявшей о возможном увеличении объемов добычи нефти.

Возможные сценарии:

  • Если ОПЕК повысит квоты на добычу, цены на нефть упадут, что может способствовать снижению стоимости бензина на АЗС.
  • Если картель не увеличит добычу, цены останутся на текущем уровне в течение апреля.

Ранее мы говорили, какие цены фиксируются на украинских АЗС.

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