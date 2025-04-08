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Будут ли в Украине снова введены графики отключений электроэнергии: ответ Укрэнерго

Будут ли в Украине снова введены графики отключений электроэнергии: ответ Укрэнерго

В компании «Укрэнерго» заверили, что в настоящее время в Украине не введены никакие ограничения на электроснабжение, несмотря на распространение слухов о возможном возвращении к отключениям. В то же время, гражданам напомнили о важности рационального использования электроэнергии.

«В последнее время некоторые медиа и телеграмм-каналы распространяют громкие заголовки о возможных отключениях света. Торопимся успокоить — информация ложная, никакие ограничения пока не применяются», — отметили в компании. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

В то же время в «Укрэнерго» отмечают, что энергосистема работает в сложных условиях. Из-за последних атак РФ продолжаются восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры. Кроме того, похолодание привело к росту спроса на электроэнергию — люди активнее используют обогреватели, электрокамины и кондиционеры.

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Также с наступлением весны завершился отопительный сезон, и часть теплоэлектростанций, которые не могут работать автономно, приостановили работу. К тому же пасмурная погода усложняет выработку электроэнергии солнечными электростанциями.

В этой связи «Укрэнерго» обращается к украинцам и бизнесу с просьбой ответственно относиться к потреблению энергии.

«Просим не включать мощные электроприборы одновременно, особенно в часы пик — с 8:00 до 21:00. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему», — подытожили в компании.

Напомним, в ряде городов Украины ввели аварийные отключения света.

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