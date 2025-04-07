Целью России является продолжение войны, а не установление мира — МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши заявило, что очередные атаки России на территории Украины и гибель мирных жителей свидетельствуют о том, что Кремль заинтересован в продолжении войны, а не в установлении мира.

Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Польши в соцсети Х (Twitter).

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«Польша решительно осуждает новые атаки России на Украину. Ответственность за гибель мирных жителей и уничтожение гражданской инфраструктуры должна нести именно Россия.

Последние действия Москвы четко указывают, что ее целью является не мир, а дальнейшее ведение войны».

Напомним, Трамп ввел в действие мировые пошлины.

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