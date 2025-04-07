Цена биткоина опустилась ниже $75 000 на фоне торгового напряжения

В понедельник, 7 апреля, биткоин не удержался на ключевом уровне поддержки и опустился ниже $75 000. Это падение стало реакцией на усиление активно давящего на рынки международного торгового напряжения. Традиционные биржи отреагировали падением — в частности, фьючерсы на индекс Dow Jones потеряли более 900 пунктов. Все это усилило всеобщую тревожность среди инвесторов, которые все более осторожно относятся к рисковым активам, включая криптовалюты.

Это ценовое движение биткоина сопровождалось неожиданным укреплением австралийского доллара, что является важным индикатором настроений на глобальных рынках. Пара AUD/USD после кратковременного падения до 0,5930 возобновилась до 0,6011. Такая реакция может свидетельствовать о том, что рынки достигли локального дна в распродаже рисковых активов. Для криптоинвесторов это важно — исторически австралийский доллар часто «предсказывает» перелом в рисковых трендах еще до того, как это ощутимо крипторынку.

Еще в январе трейдеры обращали внимание на формирование фигуры технического анализа — двойная вершина — которая часто сигнализирует о приближении к коррекции. Нынешнее понижение в зону $70 000–$75 000 полностью вписывается в этот сценарий. Хотя движение вниз выглядит стремительным для тех, кто давно на рынке, это не новость — подобные отступления уже случались во время предыдущих бычьих циклов. Паника среди опытных участников пока не наблюдается.

Более того, снижение цены рассматривается некоторыми аналитиками как здоровая «перезагрузка» после стремительного роста последних месяцев. Рынок нуждается в коррекциях, чтобы избежать перегрева, и текущее снижение может дать новый старт. Учитывая, что фундаментальные факторы поддержки, такие как ограниченная эмиссия биткоина, институциональный интерес и будущий халвинг, остаются актуальными, многие воспринимают ситуацию не как проблему, а как подготовку к следующему этапу роста.

Для тех, кто следит за крипторинком, сейчас время не паниковать, а мыслить стратегически. Покупать на просадке – не новая идея, но всегда рискованная, если не иметь четкого плана. Инвесторы, держащие долгосрочные позиции, обычно выдерживают подобные колебания более спокойно. Вместо этого новичкам следует воздержаться от эмоциональных решений и сосредоточиться на анализе, а не на заголовках. Волатильность – часть игры, но рациональность – ее ключ к победе.