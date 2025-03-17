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Общество
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Цены на 1-комнатные квартиры в Украине изменились: где недвижимость подорожала больше всего

Владельцы 1-комнатных квартир во многих крупных городах Украины пересмотрели цены на жилье, причем почти во всех случаях произошло их повышение. За последние полгода самый большой скачок стоимости наблюдался в Житомире, где цены выросли на 12%, до среднего уровня в 45 000 долларов.

В целом стоимость квартир выросла от 2 до 12%. Кроме Житомира значительное повышение цен было зафиксировано в таких городах:

  • Ровно, Ужгород – рост на 9%
  • Черкассы – рост на 8%
  • Одесса – рост на 7%

Во Львове цены на 1-комнатные квартиры поднялись на 5%, а в Днепре – на 4%. В Харькове и Чернигове зафиксировано повышение цен на 3%, а в Ивано-Франковске – на 2%.

Снижение стоимости жилья наблюдалось только в двух городах:

  • Тернополь – удешевление на 4%
  • Запорожье – удешевление на 3%.

Стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке в Украине варьируется от 18 000 до 65 000 долларов в зависимости от региона. Самые дешевые квартиры можно найти в Запорожье, где средняя цена составляет 18000 долларов. Другие города с низкими ценами включают в себя:

  • Харьков и Николаев – 21 000 долларов
  • Суммы – 22 000 долларов

Высокие цены на квартиры зафиксированы во Львове, где средняя стоимость составляет 65 000 долларов. Также высокая цена наблюдается в:

  • Киеве – 63 000 долларов
  • Ужгороде – 60 000 долларов.

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