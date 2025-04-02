Четверг, 3 апреля, 2025
8.7 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Цены на крипту снижаются — есть ли повод для паники

Цены на крипту снижаются - есть ли повод для паники

Последние изменения на криптовалютном рынке вызвали новую волну дискуссий среди трейдеров и энтузиастов. Индекс CoinDesk 20, охватывающий двадцать ключевых цифровых активов, снизился на 1% за неполные сутки — с 16:00 1 апреля до 9:00 2 апреля по восточно американскому времени. Хотя на первый взгляд снижение выглядит незначительным, ситуация становится более тревожной, если взглянуть на отдельные монеты, которые существенно просели в цене.

Ярким примером стал AAVE – он потерял более 5% своей стоимости, став самым слабым игроком среди представленных в индексе активов. Не лучше была и динамика у Chainlink (LINK), который снизился почти на 4,7%. Такие движения сигнализируют об изменении настроений среди инвесторов, особенно в сфере DeFi, которая в последнее время потеряла часть своего блеска. Этот сектор уже не выглядит столь стабильным и привлекательным, как несколько месяцев назад, заставляя многих искать альтернативы.

Другие крупные монеты тоже не избежали потерь. Биткоин снизился на 0,3%, а эфир просел на 2,2%. В красной зоне оказались также DOT, UNI, LTC, HBAR и еще ряд подтверждающих токенов — рынок переживает общее охлаждение. В то же время рост показал лишь две монеты: SUI прибавил 1%, а Cardano (ADA) незначительно вырос на 0,2%. Это указывает на то, что даже в периоды спада остаются проекты, сохраняющие положительную динамику, хоть и не массово.

Для людей, интересующихся криптовалютами или планирующих инвестировать, данные могут стать сигналом к ​​переоценке рисков. Текущая ситуация — это не крах, а коррекция, которая может занять недолго. Но она четко указывает: время легких доходов истекает, и рынок требует большей осмотрительности. Все чаще инвесторы обращают внимание не только на графики, но и на фундаментальные показатели проектов, их активность, партнерство и долгосрочную стратегию развития. Динамика последних дней — это как лакмусовая бумажка для рынка: она показывает, кто действительно сильный, а кто просто следует за волной.

В такие моменты важно сохранять холодный разум. Резкие движения – обычное дело для крипты. И именно такие фазы открывают возможности для тех, кто анализирует рынок, а не просто следует за трендом. Вместо импульсивных решений следует сделать паузу, посмотреть на рынок более широко и подготовиться к следующему этапу. Ведь, как показывает история криптовалюта, после спада всегда наступает новая волна роста — вопрос лишь о том, кто окажется к ней готов. Умение отличать шум от сигнала – ключ к выживанию и успеху в мире цифровых активов.

Горячее за неделю

Статьи

Солнечная активность 30 марта: стоит ли ожидать магнитных бурь?

0
В воскресенье, 30 марта, значительных магнитных бурь на...

На Тернопільщині відбувся форум «Інновації для майбутнього України»

0
Общество

Как Кварцяный убеждал футболистов: история легендарного трансфера

0
В 1988 году нападающий Владимир Великий присоединился к луцкой...
Общество

Що сталося в Кропивницькому за вихідні: обстріли, соціальні проблеми і культурні події

0
Протягом вихідних 29–30 березня 2025 року в Кропивницькому та області сталося кілька важливих подій, які не залишилися поза увагою місцевих ЗМІ.
Общество

Будет дорожать или нет: эксперты спрогнозировали каких цен ожидать на топливо в Украине и что повлияет на рынок

0
Стоимость бензина А-95 на украинских АЗС остается стабильной. По...

Новое на сайте

Предыдущая статья
День Ангела Никиты 3 апреля: история имени, святые покровители и значение для украинцев
Следующая статья
Роналду вернется в «Реал»? Когда Криштиану может сыграть за «сливочных»

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как убрать остатки силикона с поверхности

0
Как убрать остатки силикона с поверхности: лучшие способы для плитки, пластика, ткани и кожи. Пошаговые инструкции, советы и таблица средств для удаления силикона.

Россия готовит новые наступления на 3 области Украины, — Зеленский

0
Президент предупредил о новых угрозах. Президент Украины Владимир...

Солнечная активность сегодня 30 марта: ожидать ли магнитных бурь

0
По прогнозам ученых, в воскресенье, 30 марта, существенных...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.