Цены на недвижимость под Киевом превысили довоенный уровень: сколько стоят квартиры

Цены на квартиры в Киевской области значительно ниже, чем в самом городе. Поскольку стоимость является важным фактором при выборе жилья, покупатели все чаще выбирают пригород столицы.

Квартиры в новых жилых комплексах под Киевом даже дешевле, чем в таких популярных западных городах, как Львов или Ивано-Франковск. Интерес к жилью в пригородах Киева в последнее время значительно вырос, сообщает Delo.ua.

Цены на квартиры в пригороде Киева вернулись к довоенным уровням

В таких городах, как Буча, Ирпень, Вышгород и Бровары, ситуация с продажей недвижимости намного лучше, чем в Киеве. По словам президентки Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елены Гайдамахи, спрос на жилье в пригороде превышает спрос в столице.

По сравнению с последними годами, Киев отстает от Киевской области. Даже несмотря на то, что Буча и Ирпень получили тяжелые последствия от оккупации, сейчас спрос на жилье в этих городах значительно выше, а строительство возобновилось активнее. Цены в пригороде уже превысили довоенные показатели, в то время как стоимость квартир в Киеве еще не достигла уровня 2021 года, – пояснила эксперт.

Это подтверждают и данные украинских онлайн-платформ недвижимости. Директор по развитию ЛУН отмечает, что цена квадратного метра в Киеве сейчас составляет 1270 долларов, а в новостройках в близлежащих городах и селах – около 900 долларов.

В 2023 году на Киевскую область приходилось 24% всех проданных квартир, а в 2024 году эта доля выросла до 34%, – добавляет директор ЛУН Елена Унаньян.

По информации ЛУН, самые дешевые квартиры можно купить в Гостомеле, где квадратный метр стоит 697-778 долларов, а самые дорогие — в Софиевской и Петропавловской Борщаговке, где стоимость квадратного метра превышает 1000 долларов.

Цены на квартиры на вторичном рынке:

Гостомель: однокомнатная – 25 000 долларов, двухкомнатная – 43 000 долларов

Буча: однокомнатная – 34 000 долларов, двухкомнатная – 50 000 долларов

Ирпень: однокомнатная – 35 000 долларов, двухкомнатная – 54 000 долларов

Вишневое: однокомнатная – 42 500 долларов, двухкомнатная – 62 000 долларов

Бровары: однокомнатная – 43 500 долларов, двухкомнатная – 58 500 долларов

Вышгород: однокомнатная – 45 000 долларов, двухкомнатная – 59 000 долларов

Софиевская Борщаговка: однокомнатная – 45 600 долларов, двухкомнатная – 70 000 долларов

Петропавловская Борщаговка: однокомнатная – 53 300 долларов, двухкомнатная – 71 000 долларов

Стоит отметить, что в районах Киева, таких как Деснянский и Святошинский, цены на квартиры ниже. К примеру, в Деснянском районе однокомнатная квартира стоит в среднем 40 тысяч долларов, а в Святошинском – 49,5 тысячи долларов. Однако это еще дешевле, чем в Петропавловской Борщаговке.