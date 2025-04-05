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Цены на топливо могут упасть в Украине: какие причины и что ждет водителей

Цены на топливо могут упасть в Украине: какие причины и что ждет водителей

Цены на топливо на украинских АЗС могут снизиться на 2-3 гривны за литр примерно через месяц. При условии, что цена на нефть на мировых рынках будет оставаться на уровне 65 долларов за баррель.

Об этом рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, пишет «РБК-Украина».

«Если низкие цены на нефть будут держаться в течение нескольких недель (минимум 10-14 дней), то можно ожидать снижения цен на горючее на заправках в Украине через пару недель. Это снижение составит 2-3 гривны за литр», – отметил он.

Почему цены снизятся не сразу

Для того чтобы цены на топливо в Украине начали реагировать на снижение стоимости нефти, тренд низких цен на сырье должен сохраняться в течение определенного времени, поясняет Куюн.

После этого должно пройти несколько недель, пока старые, более дорогие запасы горючего не будут исчерпаны, и компании не начнут закупать нефтепродукты, изготовленные из более дешевой нефти.

«В любом случае изменения не будут быстрыми, поскольку всегда есть определенная инерция, вызванная наличием запасов. Кроме того, прошло слишком мало времени (цена на нефть снижается только второй день подряд)», – отметил Сергей Куюн.

По данным «Консалтинговой группы А-95», на 4 апреля средние цены на АЗС составляли: бензин А-95 – 55,76 гривен за литр, дизельное топливо – 54,44 гривен за литр, а сжиженный газ – 36,12 гривен за литр.

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