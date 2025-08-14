Четверг, 14 августа, 2025
OpenAI признала проблемы с GPT-5: ухудшение ответов, сбои и задержки. GPT-4o вернётся, но только для платных пользователей ChatGPT Plus.
Время чтения 1 мин.

ChatGPT 5 разочаровал пользователей: OpenAI признала проблемы

После релиза новой версии GPT-5 многие пользователи ChatGPT стали жаловаться на ухудшение качества: ответы стали короче, менее точными, а сама модель — медленнее. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на главу OpenAI Сэма Альтмана.

Глава OpenAI Сэм Альтман отреагировал на эти претензии и признал, что действительно возникли неполадки. В частности, из-за сбоя в системе автопереключения GPT-5 показалась «глупее» на фоне предыдущих версий. Альтман пообещал, что с 9 августа поведение модели улучшится.

«С сегодняшнего дня GPT-5 будет казаться умнее», — заверил Альтман.

OpenAI возвращает GPT-4o, но не всем

Одним из главных изменений станет возвращение GPT-4o — любимой многими версии, которую раньше отключили. Однако теперь она будет доступна только для платных пользователей ChatGPT Plus.

Разработчики признали, что недооценили, насколько аудитория привязана к GPT-4o. Возможность переключения между моделями будет восстановлена, хотя общее количество доступных вариантов сократится.

Переход на GPT-5 затянется, обещают повысить лимиты скорости

Полный переход на GPT-5 займёт больше времени, чем рассчитывали в OpenAI. На следующей неделе компания прогнозирует возможные проблемы с пропускной способностью. В будущем, по завершению развёртывания, обещано удвоение лимитов скорости для подписчиков Plus-версии.

Альтман также отметил, что полноценная персонализация под конкретного пользователя требует больше времени и не будет мгновенной.

«Действительно качественная настройка для каждого займёт больше времени», — подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что скоро появится Barbie с искусственным интеллектом: Mattel запускает новые умные игрушки при поддержке OpenAI.

