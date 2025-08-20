Пятница, 22 августа, 2025
ChatGPT Go от OpenAI — бюджетный ИИ-тариф всего за $5 в месяц

Компания OpenAI расширяет линейку своих предложений и представляет новый тарифный план — ChatGPT Go, который стал самым доступным среди всех существующих. Подписка всего за $5 в месяц открывает пользователям доступ к расширенным функциям нейросети и позиционируется как идеальный вариант между бесплатной версией и более дорогим тарифом ChatGPT Plus. Об этом сообщает DNEWS.

Цель запуска — сделать искусственный интеллект ближе к массовому пользователю, особенно за пределами США и Европы, и дать миллионам людей больше возможностей для работы, обучения и творчества.

Почему появился тариф ChatGPT Go

ChatGPT Go — это лёгкий и экономичный тарифный план, разработанный для пользователей, которым нужен расширенный функционал, но без высоких затрат. Стоимость составляет около 180 гривен в эквиваленте, и на начальном этапе он доступен только в Индии.

OpenAI таким образом реаг>Почему появился тариф ChatGPT Goболее доступный ИИ и стремится выйти за рамки платёжеспособной аудитории из развитых стран, делая нейросеть более универсальной и повседневной.

Что входит в возможности тарифа Go

Новый тариф даёт значительно больше, чем бесплатная версия, но при этом стоит в 4 раза дешевле, чем стандартный Plus. Среди основных преимуществ:

  • 10-кратное увеличение лимита сообщений и запросов в сутки
  • Больше возможностей для генерации изображений и загрузки файлов
  • Увеличенный объём памяти, в два раза больше сохранённого контекста переписки

Таким образом, ChatGPT Go занимает промежуточную нишу между начальным и премиальным уровнем, подойдя тем, кто использует ИИ ежедневно, но не готов платить $20 за подписку Plus.

Для кого создан ChatGPT Go

Аудитория у нового тарифа широкая, и он ориентиров>Что входит в возможности тарифа Go функциональностью:

  • Студенты и преподаватели, которые используют ИИ для учёбы, подготовки материалов и исследований
  • Фрилансеры и микробизнес, работающие с текстами, визуалами и маркетингом
  • Креаторы, блогеры и SMM-специалисты, создающие контент с помощью ИИ-инструментов
  • Тестировщики и техноэнтузиасты, которым нужны гибкие возможности по сниженной цене

Тариф Go помогает выйти за рамки базового доступа, предоставляя важные функции без необходимости переплачивать.

Почему запуск начался с Индии

Индия стала первой страной, где был запущен ChatGPT Go, и этот выбор вполне логичен:

  • Огромное количество пользователей смартфонов и мобильных пр>Для кого создан ChatGPT Goивающаяся цифровая инфраструктура
  • Высокий интерес к доступным образовательным и технологическим решениям

Если запуск окажется успешным, OpenAI планирует масштабировать тариф на другие страны, включая европейские и американские рынки.

Какие изменения возможны в будущем

Руководитель ChatGPT Ник Терли отметил, что компания тестирует не только тарифы, но и новые способы монетизации. Один из возможных вариантов — внедрение ненавязчивой рекламы в интерфейс ChatGPT. Это позволит сделать базовый доступ ещё более демократичным или даже бесплатным, хотя и изменит привычный пользовательский опыт.

Как ChatGPT Go влияет на рынок

Выход нового бюджетного тарифа оказывает сразу несколько эффектов:

  • Делает ИИ доступным для миллионов людей, ранее не готовых платить за Plus
  • Усиливает давление на конкурентов, заставляя их пересматривать ценовые модели
  • Подтверждает стремление OpenAI к глобальной экспансии и «демократизации» технологий

Таким образом, ChatGPT Go — это не просто ещё один тариф. Это стратегический шаг, который может изменить ландшафт рынка ИИ и задать новый вектор >Почему запуск начался с Индииспешной, в будущем мы увидим ещё больше форматов подписки, рассчитанных на разные сегменты аудитории — от школ до корпораций.

Ранее мы писали о том, что ChatGPT 5 разочаровал пользователей: OpenAI признала проблемы.

>Какие изменения возможны в будущем>Как ChatGPT Go влияет на рынок

