Чем грозит организму перевод часов на летнее время и как облегчить негативные симптомы

В Украине традиционно дважды в год переводят часы: весной – на летнее время, осенью – на зимнее. В этом году переход на летнее время состоится в ночь на 30 марта. В четыре утра стрелки часов переведут на один час вперед.

Как влияют эти изменения на организм человека, рассказали семейный врач Галина Перчик и психологиня Виктория Сторожук в комментарии для Общественного. По словам Галины Перчик, переход на новое время, независимо от направления перевода часов, может отрицательно сказаться на самочувствии. Более всего страдает нервная система, а также желудочно-кишечный тракт. Из-за сбоя в биоритмах возможны расстройства сна, появление раздражительности, хроническая усталость, снижение работоспособности, а в некоторых случаях даже развитие депрессивных состояний. Также могут возникнуть проблемы с пищеварением, в том числе тошнота или повышенный метеоризм. Организм не успевает адаптироваться к изменениям режима питания, поскольку привычные процессы пищеварения нарушаются из-за изменения времени приема пищи.

Чтобы облегчить период адаптации, врач советует на несколько дней отложить интенсивную умственную или физическую работу, соблюдать привычный режим сна и постепенно корректировать время пробуждения и отхода ко сну. Питание лучше оставлять привычным, постепенно подстраивая его под новый график.

Психологиня Виктория Сторожук объясняет, что изменение времени является стрессом для организма, поскольку требует быстрой перестройки биологических ритмов. Это может вызвать нарушение сна, усталость, снижение концентрации, апатию, снижение аппетита и эмоциональную нестабильность. В период адаптации возможно повышение уровня конфликтности, а также рост количества людей, жалующихся на тревожность или депрессию. Тяжелее всего переход дается пожилым людям, тем, кто подвержен депрессиям, метеозависимым и детям.

Чтобы подготовиться к переходу на летнее время, Сторожук советует за неделю-две до перевода часов начать ложиться спать и просыпаться на 10-15 минут раньше, постепенно приближаясь к новому расписанию. Важно обеспечить комфортные условия для сна, по возможности снизить рабочую нагрузку и уделить внимание собственному психическому здоровью: больше времени проводить на свежем воздухе, практиковать техники релаксации, снимать напряжение и восстанавливать ресурсы. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует заранее проконсультироваться с врачом.

Среди основных рекомендаций для более легкой адаптации к новому режиму психологиня выделяет качественный сон, четкий режим дня, сбалансированное питание, избегание переутомления, регулярную физическую активность и заботу о своем физическом и эмоциональном благополучии. Если следовать этим советам, организм скорее привыкнет к летнему переходу, а последствия изменения ритма будут минимальными.