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Точный прогноз погоды на май 2025 года в Украине: температура, осадки и климатические особенности для всех регионов страны.
Точный прогноз погоды на май 2025 года в Украине: температура, осадки и климатические особенности для всех регионов страны.
Общество
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Чем закончится весна: точный прогноз погоды на май 2025

Май 2025 года в Украине обещает быть настоящим воплощением весеннего настроения. Плавный переход от прохладных апрельских дней к тёплым и солнечным периодам сделает последний месяц весны комфортным для отдыха, поездок и огородных работ. Тем не менее, погодные сюрпризы не исключены — в отдельных регионах возможны кратковременные дожди, температурные колебания и даже локальные похолодания.

Для планирования отпуска, сельскохозяйственных работ или выездов на природу крайне важно знать, чего ждать от погоды в мае. Ниже DNEWS приводит самый точный прогноз на весь месяц по регионам Украины.

Общая климатическая картина мая 2025

Погодные условия в мае будут стабильными с преобладанием солнечных дней.

Периодические вторжения холодных воздушных масс возможны только в начале месяца. Основную часть мая определят антициклоны, способствующие ясной погоде.

Температурные показатели месяца

  • Средняя дневная температура: от +17°C до +24°C
  • Средняя ночная температура: от +7°C до +13°C
  • Количество осадков: ниже нормы на юге, в пределах нормы в центре и на западе
  • Ветер: преимущественно северо-западный, 5–10 м/с

Прогноз по декадам мая

Первая декада (1–10 мая)

Начало месяца будет прохладным, с возможными дождями в западных и северных регионах.

  • Днём температура составит +14…+18°C
  • Ночью — от +5 до +9°C
  • На юге — солнечно, до +20°C
  • В Карпатах — осадки, прохладно, возможен мокрый снег на вершинах

Совет: первая неделя подходит для огородных работ в южных и восточных областях.

Вторая декада (11–20 мая)

Температура начнёт стабильно расти, дни станут длиннее и теплее.

  • Днём — до +20…+23°C
  • Ночью — около +10°C
  • Локальные кратковременные дожди пройдут в центре и на западе
  • Восток и юг останутся сухими и солнечными

Рекомендация: планируйте активный отдых, посадки и дальние поездки именно на этот период.

Третья декада (21–31 мая)

Конец месяца ознаменуется настоящим предлетним теплом.

  • Днём температура поднимется до +22…+26°C
  • Ночью — от +12 до +15°C
  • В некоторых районах — жара до +28°C в отдельные дни
  • Вероятны редкие грозовые дожди, преимущественно вечером

Совет: защищайте кожу от солнца — ультрафиолет будет особенно активным в конце месяца.

Погода в регионах Украины

Центр

Киевская, Черкасская, Полтавская области

  • Май будет тёплым, с минимальным количеством дождей
  • Температура днём до +23°C к концу месяца
  • Осадки — кратковременные и локальные

Рекомендация: отличное время для прогулок, поездок за город и посадки садовых культур.

Запад

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская области

  • Чередование солнечных и дождливых дней
  • Днём — от +17 до +22°C
  • В Карпатах температура ниже, возможны грозы в конце мая

Совет: туристам стоит быть готовыми к резким погодным изменениям в горах.

Восток

Харьковская, Донецкая, Луганская области

  • Сухо, солнечно, температура стабильно высокая
  • Днём — до +24…+26°C
  • Ночью — +10…+13°C

Рекомендация: используйте головные уборы и пейте достаточно воды во время длительных прогулок.

Юг

Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым

  • Самая тёплая и сухая погода в стране
  • Днём — +23…+27°C
  • В Крыму возможны жара и повышение температуры до +28°C

Совет: конец мая подходит для начала пляжного сезона, но вода ещё прохладная.

Север

Черниговская, Сумская, Житомирская области

  • Сначала прохладно и дождливо, затем тепло и сухо
  • Днём — до +20°C
  • Осадки в основном в первой половине мая

Рекомендация: утренние часы в начале месяца остаются прохладными — одевайтесь многослойно.

Погода в Карпатах

  • Температура в горах: днём от +10 до +18°C
  • Ночью — до +5°C
  • Высокая вероятность кратковременных гроз и туманов
  • Снег на вершинах растает к середине мая

Предупреждение: планируя походы, учитывайте вероятность резких изменений погоды и дождей.

Как погода скажется на здоровье

Тёплая погода и рост солнечной активности положительно скажутся на самочувствии.

Однако резкие перепады в начале месяца могут вызвать:

  • обострение хронических заболеваний,
  • скачки давления,
  • головные боли у метеочувствительных.

Советы:

  • следите за уровнем гидратации,
  • ограничьте пребывание под прямыми солнечными лучами в полуденные часы,
  • защищайте кожу солнцезащитными средствами.

Что стоит учесть дачникам и садоводам

  • Первая половина мая подходит для посева теплолюбивых культур.
  • Во второй половине месяца можно высаживать рассаду томатов, перца и огурцов в открытый грунт.
  • Следует уделить внимание защите растений от возможных ночных заморозков в начале месяца.

Май 2025 года порадует большинство регионов Украины тёплой и солнечной погодой. После прохладного старта месяц постепенно перейдёт в устойчивое тепло, создавая идеальные условия для отдыха, путешествий и садово-огородных работ. Важно помнить о защите от солнца, особенно в последние недели весны.

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