Май 2025 года в Украине обещает быть настоящим воплощением весеннего настроения. Плавный переход от прохладных апрельских дней к тёплым и солнечным периодам сделает последний месяц весны комфортным для отдыха, поездок и огородных работ. Тем не менее, погодные сюрпризы не исключены — в отдельных регионах возможны кратковременные дожди, температурные колебания и даже локальные похолодания.
Для планирования отпуска, сельскохозяйственных работ или выездов на природу крайне важно знать, чего ждать от погоды в мае. Ниже DNEWS приводит самый точный прогноз на весь месяц по регионам Украины.
Общая климатическая картина мая 2025
Погодные условия в мае будут стабильными с преобладанием солнечных дней.
Периодические вторжения холодных воздушных масс возможны только в начале месяца. Основную часть мая определят антициклоны, способствующие ясной погоде.
Температурные показатели месяца
- Средняя дневная температура: от +17°C до +24°C
- Средняя ночная температура: от +7°C до +13°C
- Количество осадков: ниже нормы на юге, в пределах нормы в центре и на западе
- Ветер: преимущественно северо-западный, 5–10 м/с
Прогноз по декадам мая
Первая декада (1–10 мая)
Начало месяца будет прохладным, с возможными дождями в западных и северных регионах.
- Днём температура составит +14…+18°C
- Ночью — от +5 до +9°C
- На юге — солнечно, до +20°C
- В Карпатах — осадки, прохладно, возможен мокрый снег на вершинах
Совет: первая неделя подходит для огородных работ в южных и восточных областях.
Вторая декада (11–20 мая)
Температура начнёт стабильно расти, дни станут длиннее и теплее.
- Днём — до +20…+23°C
- Ночью — около +10°C
- Локальные кратковременные дожди пройдут в центре и на западе
- Восток и юг останутся сухими и солнечными
Рекомендация: планируйте активный отдых, посадки и дальние поездки именно на этот период.
Третья декада (21–31 мая)
Конец месяца ознаменуется настоящим предлетним теплом.
- Днём температура поднимется до +22…+26°C
- Ночью — от +12 до +15°C
- В некоторых районах — жара до +28°C в отдельные дни
- Вероятны редкие грозовые дожди, преимущественно вечером
Совет: защищайте кожу от солнца — ультрафиолет будет особенно активным в конце месяца.
Погода в регионах Украины
Центр
Киевская, Черкасская, Полтавская области
- Май будет тёплым, с минимальным количеством дождей
- Температура днём до +23°C к концу месяца
- Осадки — кратковременные и локальные
Рекомендация: отличное время для прогулок, поездок за город и посадки садовых культур.
Запад
Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская области
- Чередование солнечных и дождливых дней
- Днём — от +17 до +22°C
- В Карпатах температура ниже, возможны грозы в конце мая
Совет: туристам стоит быть готовыми к резким погодным изменениям в горах.
Восток
Харьковская, Донецкая, Луганская области
- Сухо, солнечно, температура стабильно высокая
- Днём — до +24…+26°C
- Ночью — +10…+13°C
Рекомендация: используйте головные уборы и пейте достаточно воды во время длительных прогулок.
Юг
Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым
- Самая тёплая и сухая погода в стране
- Днём — +23…+27°C
- В Крыму возможны жара и повышение температуры до +28°C
Совет: конец мая подходит для начала пляжного сезона, но вода ещё прохладная.
Север
Черниговская, Сумская, Житомирская области
- Сначала прохладно и дождливо, затем тепло и сухо
- Днём — до +20°C
- Осадки в основном в первой половине мая
Рекомендация: утренние часы в начале месяца остаются прохладными — одевайтесь многослойно.
Погода в Карпатах
- Температура в горах: днём от +10 до +18°C
- Ночью — до +5°C
- Высокая вероятность кратковременных гроз и туманов
- Снег на вершинах растает к середине мая
Предупреждение: планируя походы, учитывайте вероятность резких изменений погоды и дождей.
Как погода скажется на здоровье
Тёплая погода и рост солнечной активности положительно скажутся на самочувствии.
Однако резкие перепады в начале месяца могут вызвать:
- обострение хронических заболеваний,
- скачки давления,
- головные боли у метеочувствительных.
Советы:
- следите за уровнем гидратации,
- ограничьте пребывание под прямыми солнечными лучами в полуденные часы,
- защищайте кожу солнцезащитными средствами.
Что стоит учесть дачникам и садоводам
- Первая половина мая подходит для посева теплолюбивых культур.
- Во второй половине месяца можно высаживать рассаду томатов, перца и огурцов в открытый грунт.
- Следует уделить внимание защите растений от возможных ночных заморозков в начале месяца.
Май 2025 года порадует большинство регионов Украины тёплой и солнечной погодой. После прохладного старта месяц постепенно перейдёт в устойчивое тепло, создавая идеальные условия для отдыха, путешествий и садово-огородных работ. Важно помнить о защите от солнца, особенно в последние недели весны.
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