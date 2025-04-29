Май 2025 года в Украине обещает быть настоящим воплощением весеннего настроения. Плавный переход от прохладных апрельских дней к тёплым и солнечным периодам сделает последний месяц весны комфортным для отдыха, поездок и огородных работ. Тем не менее, погодные сюрпризы не исключены — в отдельных регионах возможны кратковременные дожди, температурные колебания и даже локальные похолодания.

Для планирования отпуска, сельскохозяйственных работ или выездов на природу крайне важно знать, чего ждать от погоды в мае. Ниже DNEWS приводит самый точный прогноз на весь месяц по регионам Украины.

Общая климатическая картина мая 2025

Погодные условия в мае будут стабильными с преобладанием солнечных дней.

Периодические вторжения холодных воздушных масс возможны только в начале месяца. Основную часть мая определят антициклоны, способствующие ясной погоде.

Температурные показатели месяца

Средняя дневная температура: от +17°C до +24°C

Средняя ночная температура: от +7°C до +13°C

Количество осадков: ниже нормы на юге, в пределах нормы в центре и на западе

Ветер: преимущественно северо-западный, 5–10 м/с

Прогноз по декадам мая

Первая декада (1–10 мая)

Начало месяца будет прохладным, с возможными дождями в западных и северных регионах.

Днём температура составит +14…+18°C

Ночью — от +5 до +9°C

На юге — солнечно, до +20°C

В Карпатах — осадки, прохладно, возможен мокрый снег на вершинах

Совет: первая неделя подходит для огородных работ в южных и восточных областях.

Вторая декада (11–20 мая)

Температура начнёт стабильно расти, дни станут длиннее и теплее.

Днём — до +20…+23°C

Ночью — около +10°C

Локальные кратковременные дожди пройдут в центре и на западе

Восток и юг останутся сухими и солнечными

Рекомендация: планируйте активный отдых, посадки и дальние поездки именно на этот период.

Третья декада (21–31 мая)

Конец месяца ознаменуется настоящим предлетним теплом.

Днём температура поднимется до +22…+26°C

Ночью — от +12 до +15°C

В некоторых районах — жара до +28°C в отдельные дни

Вероятны редкие грозовые дожди, преимущественно вечером

Совет: защищайте кожу от солнца — ультрафиолет будет особенно активным в конце месяца.

Погода в регионах Украины

Центр

Киевская, Черкасская, Полтавская области

Май будет тёплым, с минимальным количеством дождей

Температура днём до +23°C к концу месяца

Осадки — кратковременные и локальные

Рекомендация: отличное время для прогулок, поездок за город и посадки садовых культур.

Запад

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская области

Чередование солнечных и дождливых дней

Днём — от +17 до +22°C

В Карпатах температура ниже, возможны грозы в конце мая

Совет: туристам стоит быть готовыми к резким погодным изменениям в горах.

Восток

Харьковская, Донецкая, Луганская области

Сухо, солнечно, температура стабильно высокая

Днём — до +24…+26°C

Ночью — +10…+13°C

Рекомендация: используйте головные уборы и пейте достаточно воды во время длительных прогулок.

Юг

Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым

Самая тёплая и сухая погода в стране

Днём — +23…+27°C

В Крыму возможны жара и повышение температуры до +28°C

Совет: конец мая подходит для начала пляжного сезона, но вода ещё прохладная.

Север

Черниговская, Сумская, Житомирская области

Сначала прохладно и дождливо, затем тепло и сухо

Днём — до +20°C

Осадки в основном в первой половине мая

Рекомендация: утренние часы в начале месяца остаются прохладными — одевайтесь многослойно.

Погода в Карпатах

Температура в горах: днём от +10 до +18°C

Ночью — до +5°C

Высокая вероятность кратковременных гроз и туманов

Снег на вершинах растает к середине мая

Предупреждение: планируя походы, учитывайте вероятность резких изменений погоды и дождей.

Как погода скажется на здоровье

Тёплая погода и рост солнечной активности положительно скажутся на самочувствии.

Однако резкие перепады в начале месяца могут вызвать:

обострение хронических заболеваний,

скачки давления,

головные боли у метеочувствительных.

Советы:

следите за уровнем гидратации,

ограничьте пребывание под прямыми солнечными лучами в полуденные часы,

защищайте кожу солнцезащитными средствами.

Что стоит учесть дачникам и садоводам

Первая половина мая подходит для посева теплолюбивых культур.

Во второй половине месяца можно высаживать рассаду томатов, перца и огурцов в открытый грунт.

Следует уделить внимание защите растений от возможных ночных заморозков в начале месяца.

Май 2025 года порадует большинство регионов Украины тёплой и солнечной погодой. После прохладного старта месяц постепенно перейдёт в устойчивое тепло, создавая идеальные условия для отдыха, путешествий и садово-огородных работ. Важно помнить о защите от солнца, особенно в последние недели весны.

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