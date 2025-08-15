Пятница, 15 августа, 2025
Общество
Предприниматели, чьё производство пострадало от войны, могут получить до 16 миллионов гривен, подав заявку на грант от Министерства экономики через портал «Дія». Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передаёт DNEWS.

«Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов — подавайте заявку на грант Минэкономики через портал «Дія»», — заявила Свириденко.
«Средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. Сегодня такая возможность появилась в «Дії»», — добавила она.

Программа грантов предназначена для поддержки предприятий, оказавшихся в тяжёлых условиях из-за военных действий. Цель — не просто помочь, а именно восстановить производственные мощности в пострадавших регионах страны. Финансирование можно направить на закупку современного оборудования, его логистику, установку и ввод в эксплуатацию.

Подать заявку можно полностью онлайн, без необходимости посещения госучреждений. Это особенно важно для предпринимателей, которые уже столкнулись с бюрократическими и физическими преградами из-за боевых действий.

Программа реализуется Министерством экономики Украины при поддержке Кабмина и международных партнёров. Подчёркивается, что главное условие — бизнес должен документально подтвердить ущерб, полученный в результате военных действий.

Новая возможность появилась в рамках обновления инструментов цифровой платформы «Дія», которая активно расширяется как для граждан, так и для бизнеса. Теперь не только частные лица, но и компании могут получать реальную государственную помощь онлайн.

Ранее мы писали о том, как ветераны могут получить грант на развитие своего бизнеса в Украине.

Новое на сайте

