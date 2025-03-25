Что изменится в процедуре выезда мужчин из границ с 1 апреля

С апреля 2025, как и после 17 июля 2024, для выезда за границу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязательным условием является наличие военно-учетного документа. Такую норму предусматривает вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации.

Перечень лиц, которым разрешен выезд за границу, остается неизменным, о чем сообщает Госпогранслужба. Право на пересечение границы имеют те, кто забронирован на период мобилизации, признан непригодным к службе по состоянию здоровья, мужчины с тремя и более несовершеннолетними детьми, родители-одиночки и лица, имеющие детей и мужа или жену на военной службе. Также в эту категорию входят другие граждане, определенные законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом пишет » Факты».

Для выезда военнообязанные должны предоставить пограничникам военно-учетный документ вместе с паспортом. Военный билет может быть как в бумажном, так и в электронном формате. В документах тех, кто имеет отсрочку или исключен из военного учета, должна быть соответствующая отметка или справка по установленной форме.

Основанием для отказа в выезде может стать отсутствие военно-учетного документа или наличие в реестре призывников информации о розыске личности. В таких случаях пограничники могут вызвать полицию для задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования.

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Изменения также коснулись отдельных категорий мужчин. Для лиц в возрасте 18-25 лет, проходивших военную службу по контракту, выезд возможен только при наличии справки от воинской части и военно-учетного документа. Те, кто занимается перевозкой гуманитарных и медицинских грузов, будут теперь пересекать границу на общих основаниях без необходимости согласования с Министерством развития общин или военными администрациями.

Новые правила также предусмотрены для мужчин, работающих в сфере культуры, медиа и стратегических коммуникаций. Они могут покидать страну только при наличии приглашения от иностранной организации, письма от Минкультуры или Минцифры и военно-учетного документа с соответствующими отметками. В случае отсутствия подтверждения цели поездки на выезде будет отказано.

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