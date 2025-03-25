Вторник, 25 марта, 2025
11 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Что изменится в процедуре выезда мужчин из границ с 1 апреля

С апреля 2025, как и после 17 июля 2024, для выезда за границу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязательным условием является наличие военно-учетного документа. Такую норму предусматривает вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации.

Перечень лиц, которым разрешен выезд за границу, остается неизменным, о чем сообщает Госпогранслужба. Право на пересечение границы имеют те, кто забронирован на период мобилизации, признан непригодным к службе по состоянию здоровья, мужчины с тремя и более несовершеннолетними детьми, родители-одиночки и лица, имеющие детей и мужа или жену на военной службе. Также в эту категорию входят другие граждане, определенные законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом пишет » Факты».

Для выезда военнообязанные должны предоставить пограничникам военно-учетный документ вместе с паспортом. Военный билет может быть как в бумажном, так и в электронном формате. В документах тех, кто имеет отсрочку или исключен из военного учета, должна быть соответствующая отметка или справка по установленной форме.

Основанием для отказа в выезде может стать отсутствие военно-учетного документа или наличие в реестре призывников информации о розыске личности. В таких случаях пограничники могут вызвать полицию для задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Изменения также коснулись отдельных категорий мужчин. Для лиц в возрасте 18-25 лет, проходивших военную службу по контракту, выезд возможен только при наличии справки от воинской части и военно-учетного документа. Те, кто занимается перевозкой гуманитарных и медицинских грузов, будут теперь пересекать границу на общих основаниях без необходимости согласования с Министерством развития общин или военными администрациями.

Новые правила также предусмотрены для мужчин, работающих в сфере культуры, медиа и стратегических коммуникаций. Они могут покидать страну только при наличии приглашения от иностранной организации, письма от Минкультуры или Минцифры и военно-учетного документа с соответствующими отметками. В случае отсутствия подтверждения цели поездки на выезде будет отказано.

Напомним, мы уже писали, сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Горячее за неделю

Общество

Зеленский обсудил с Трампом возможность возобновления ЗАЭС: подробности

0
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе беседы...
Политика

В Буче введен карантин по случаю бешенства у животного: что делать владельцам любимцев и как пройти вакцинацию

0
В городе было зафиксировано заболевание у одного из...
Статьи

День ангела Таисии 2025: поздравления и милые открытки 22 марта

0
22 марта именины отмечают все владелицы имени Таисия....
Экономика

В Силах обороны ответили, готовят ли российские оккупанты наступление на север Украины

0
Военнослужащий ВСУ Игорь Василевич на позывной «Кум» ответил, есть...
Общество

Какая пенсия в УБД с первой группой инвалидности

0
Участники боевых действий, получившие первую группу инвалидности в результате...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
СМИ объяснили, почему инициатива Кира Стармера по размещению миротворческих сил в Украине рискует провалиться
Следующая статья
Общий гороскоп на сегодня, 25 марта 2025 года, для всех

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 23 марта

0
23 марта в Киеве и Киевской области не ожидается...

IAB MIXX Awards 2025: что нужно знать о конкурсе

0
Лучшие представители digital-индустрии Украины уже начали борьбу за победу...

На Київщині встановили 5 нових камер автофіксації порушень ПДР: адреси розміщення

0

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.