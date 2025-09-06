7 сентября 2025 года — день, когда Полнолуние в Рыбах обострит чувства, усилит сны, направит мысли внутрь себя. В астрологическом плане это момент, подходящий для подведения итогов, прощания с лишним и открытия нового жизненного этапа. В этом гороскопе от DNEWS вы найдёте точные советы для каждого знака Зодиака с учётом текущих астрологических влияний, фазы Луны и положения планет.

Овен (21 марта – 19 апреля): время перезагрузки и уединения

Полнолуние действует на Овнов особым образом: энергия резко сбрасывается. Даже если вам хочется быть активным — это иллюзия. Настоящая сила сегодня в тишине.

Пауза необходима

Вы можете почувствовать, что не справляетесь с обычными задачами. Это нормально. Организм требует отдыха и перегрузки не выдержит.

Интуиция — главный инструмент

Сны и предчувствия будут точными. Доверьтесь внутреннему голосу и не форсируйте события.

Телец (20 апреля – 20 мая): дружба, объединение, раскрытие творческого потенциала

Для Тельцов день пройдёт под влиянием социальной активности. Возможны встречи, откровенные разговоры и вдохновение от общения.

Искренность сближает

Вы можете почувствовать себя нужным, услышанным, понятым. Это укрепит связь с близкими.

Позвольте себе больше

Творческие проекты получат развитие. Если вы давно хотели начать — сегодня подходящее время для запуска.

Близнецы (21 мая – 20 июня): признание, карьера, ответственность

Полнолуние поднимает вопросы статуса и достижений. Близнецы будут думать о своей роли в обществе, профессии и признании.

Оценка прошлого этапа

Сравните, где вы были месяц назад и где находитесь сейчас. Возможно, вы уже готовы к новому витку развития.

Не упускайте возможность проявиться

Даже краткая презентация или беседа может открыть двери. Проявите себя.

Рак (21 июня – 22 июля): духовность, обретение смыслов и новых ориентиров

Сегодня Раки могут получить инсайты, изменить мировоззрение, выйти на новый уровень осознания. Важно остановиться и задуматься.

Уединение поможет услышать истину

Чтение, просмотр духовных фильмов, внутренняя тишина — всё это работает на пользу.

Хороший день для планирования пути

Если вы не знали, куда двигаться, сейчас появится направление. Главное — доверять знакам.

Лев (23 июля – 22 августа): личные трансформации, финансы и глубинные привязанности

Для Львов день может стать судьбоносным. Происходит внутренний сдвиг, затрагивающий финансы, обязательства и чувства.

Освободитесь от контроля

Отпустите то, что больше не имеет ценности. Не держитесь за привычное только из страха.

Энергия очищения

Могут возникнуть желания избавиться от хлама, простить, попрощаться. Это полезно и правильно.

Дева (23 августа – 22 сентября): партнёрство, баланс, доверие

Полнолуние для Дев — это момент баланса между «я» и «мы». Будьте внимательны к реакциям в отношениях.

Не бойтесь откровенности

Честный разговор принесёт облегчение. Выстроится ясность в партнёрстве, будь то личное или деловое.

Возможны судьбоносные встречи

Свободные Девы могут столкнуться с человеком, который сыграет важную роль в будущем.

Весы (23 сентября – 22 октября): здоровье, забота, самоорганизация

Весам астрология дня предлагает обратить внимание на тело и распорядок. Результаты прошлого образа жизни становятся очевидными.

Тело даёт сигналы

Если вы долго игнорировали усталость, она напомнит о себе. Позаботьтесь о себе, начните с малого.

Наведите порядок

Мелкие дела, чистка, списки, планирование — всё это восстановит внутренний контроль над жизнью.

Скорпион (23 октября – 21 ноября): любовь, вдохновение, дети

Скорпионам день приносит эмоции и вдохновение. Пробуждается творческий поток, усиливается связь с детьми и любимыми.

Включитесь в творчество

Игра, песня, картина — любое проявление красоты оживит вас. Не отказывайтесь от порыва.

Сердце раскрывается

Вы почувствуете, насколько важны эмоции. Возможно, вы сделаете первый шаг навстречу любви.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): дом, поддержка, уют

Полнолуние переносит фокус Стрельца на семью и внутреннее пространство. Энергия требует тепла, тишины, родственных связей.

Дом как точка силы

Возможно, стоит переустроить пространство. Даже лёгкая перестановка мебели добавит энергии.

Забота и благодарность

Уделите внимание родителям, детям, питомцам. Энергия семьи восстанавливает силы и центрирует сознание.

Козерог (22 декабря – 19 января): информация, контакты, оформление

Козерогам стоит уделить день документам, встречам, звонкам. Мелочи будут важны. Одна беседа может повернуть ход дел.

Не бойтесь уточнять

Переспросите, уточните формулировки, перепроверьте данные. Это защитит от ошибок.

Обновите круг общения

Старыe связи отойдут. На место придут те, кто поддерживает вас в движении вперёд.

Водолей (20 января – 18 февраля): деньги, безопасность, самооценка

Для Водолеев сегодня особенно остро ощущается тема финансов и ценностей. Полнолуние ставит вопрос: что действительно ценно?

Подсчёт, не паника

Взвесьте активы, расходы, цели. Не паникуйте — энергия стабилизируется. Главное — навести порядок.

Уверенность начинается изнутри

Материальные ресурсы приходят к тем, кто верит в свою ценность. Напомните себе, кто вы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): личность, путь, проявление

Для Рыб Полнолуние проходит в их знаке, делая день очень личным. Всё, что вы чувствовали скрытым — проявится.

Новое «я»

Это момент раскрытия себя, принятия, заявлений. Вы можете начать важный путь.

Доверие к себе

Не нужно подтверждений извне. Сегодня вы видите себя такими, какими вы есть на самом деле.

Рекомендации дня

7 сентября 2025 года — день, когда стоит прислушиваться к ощущениям. Энергетика Полнолуния в Рыбах не терпит давления, насилия над собой или суеты. Лучше всего погрузиться в осмысление, творчество, тишину, природу. Следите за снами — они будут вещими.

