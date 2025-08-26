На сегодняшний день, 26 августа 2025 года, в Украине продолжается тенденция изменения курсов валют. DNEWS рассмотрит самые актуальные данные, которые касаются валют, популярных среди жителей нашей страны.
Средний курс валют в банках
Для удобства, ниже представлены данные по среднему курсу валют в банках Украины на сегодняшний день.
USD (доллар США)
- Покупка: 41,1500 UAH (+0,03)
- Продажа: 41,6850 UAH (+0,03)
- Курс НБУ: 41,43 UAH (+0,15)
EUR (евро)
- Покупка: 48,1000 UAH (0,00)
- Продажа: 48,8000 UAH (+0,05)
- Курс НБУ: 48,4731 UAH (+0,56)
PLN (польский злотый)
- Покупка: 11,0000 UAH (0,00)
- Продажа: 11,6000 UAH (-0,05)
- Курс НБУ: 11,3725 UAH (+0,13)
GBP (фунт стерлингов)
- Покупка: 55,3000 UAH (+0,15)
- Продажа: 56,5000 UAH (+0,15)
- Курс НБУ: 56,0051 UAH (+0,62)
CHF (швейцарский франк)
- Покупка: 51,0000 UAH (0,00)
- Продажа: 52,0000 UAH (0,00)
- Курс НБУ: 51,6455 UAH (+0,58)
Наличный курс валют
На наличном рынке обменных пунктов наблюдается следующая ситуация с курсами валют:
USD
- Покупка: 41,30 UAH
- Продажа: 41,38 UAH
EUR
- Покупка: 48,20 UAH (-0,07)
- Продажа: 48,42 UAH (-0,02)
PLN
- Покупка: 11,25 UAH
- Продажа: 11,35 UAH
GBP
- Покупка: 55,30 UAH
- Продажа: 55,98 UAH
CHF
- Покупка: 51,20 UAH
- Продажа: 51,70 UAH
Динамика курса валют в банках
За неделю и месяц курс валют претерпел небольшие изменения. Например, по сравнению с 19 августа 2025 года, курс доллара США в продаже немного снизился с 41,55 до 41,43. Это показатель, который стоит учитывать при планировании обмена валют в ближайшее время.
Курс валют по банкам
Приведем курс по нескольким популярным банкам на 26 августа:
Приватбанк
- Покупка: 41,05 UAH
- Продажа: 41,65 UAH
Райффайзен Банк
- Покупка: 41,23 UAH
- Продажа: 41,58 UAH
ПУМБ
- Покупка: 41,20 UAH
- Продажа: 41,80 UAH
Сенс Банк
- Покупка: 41,20 UAH
- Продажа: 41,65 UAH
Таскомбанк
- Покупка: —
- Продажа: 41,35 UAH
Динамика межбанковского рынка
На межбанковском рынке также наблюдаются изменения. Курс доллара США на 25 августа 2025 года составил 41,37 UAH (покупка) и 41,42 UAH (продажа). Евро продолжает оставаться на уровне 48,42 UAH на покупку, а на продажу – 48,46 UAH.
Прогнозы и рекомендации
В ближайшие дни, по данным аналитиков, курс доллара США, евро и других валют в Украине может оставаться стабильным с минимальными колебаниями. Рекомендуется следить за динамикой на межбанковском рынке и курсах крупных банков, чтобы выбрать наиболее выгодные предложения для обмена валюты.
