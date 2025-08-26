На сегодняшний день, 26 августа 2025 года, в Украине продолжается тенденция изменения курсов валют. DNEWS рассмотрит самые актуальные данные, которые касаются валют, популярных среди жителей нашей страны.

Средний курс валют в банках

Для удобства, ниже представлены данные по среднему курсу валют в банках Украины на сегодняшний день.

USD (доллар США)

Покупка: 41,1500 UAH (+0,03)

Продажа: 41,6850 UAH (+0,03)

Курс НБУ: 41,43 UAH (+0,15)

EUR (евро)

Покупка: 48,1000 UAH (0,00)

Продажа: 48,8000 UAH (+0,05)

Курс НБУ: 48,4731 UAH (+0,56)

PLN (польский злотый)

Покупка: 11,0000 UAH (0,00)

Продажа: 11,6000 UAH (-0,05)

Курс НБУ: 11,3725 UAH (+0,13)

GBP (фунт стерлингов)

Покупка: 55,3000 UAH (+0,15)

Продажа: 56,5000 UAH (+0,15)

Курс НБУ: 56,0051 UAH (+0,62)

CHF (швейцарский франк)

Покупка: 51,0000 UAH (0,00)

Продажа: 52,0000 UAH (0,00)

Курс НБУ: 51,6455 UAH (+0,58)

Наличный курс валют

На наличном рынке обменных пунктов наблюдается следующая ситуация с курсами валют:

USD

Покупка: 41,30 UAH

Продажа: 41,38 UAH

EUR

Покупка: 48,20 UAH (-0,07)

Продажа: 48,42 UAH (-0,02)

PLN

Покупка: 11,25 UAH

Продажа: 11,35 UAH

GBP

Покупка: 55,30 UAH

Продажа: 55,98 UAH

CHF

Покупка: 51,20 UAH

Продажа: 51,70 UAH

Динамика курса валют в банках

За неделю и месяц курс валют претерпел небольшие изменения. Например, по сравнению с 19 августа 2025 года, курс доллара США в продаже немного снизился с 41,55 до 41,43. Это показатель, который стоит учитывать при планировании обмена валют в ближайшее время.

Курс валют по банкам

Приведем курс по нескольким популярным банкам на 26 августа:

Приватбанк

Покупка: 41,05 UAH

Продажа: 41,65 UAH

Райффайзен Банк

Покупка: 41,23 UAH

Продажа: 41,58 UAH

ПУМБ

Покупка: 41,20 UAH

Продажа: 41,80 UAH

Сенс Банк

Покупка: 41,20 UAH

Продажа: 41,65 UAH

Таскомбанк

Покупка: —

Продажа: 41,35 UAH

Динамика межбанковского рынка

На межбанковском рынке также наблюдаются изменения. Курс доллара США на 25 августа 2025 года составил 41,37 UAH (покупка) и 41,42 UAH (продажа). Евро продолжает оставаться на уровне 48,42 UAH на покупку, а на продажу – 48,46 UAH.

Прогнозы и рекомендации

В ближайшие дни, по данным аналитиков, курс доллара США, евро и других валют в Украине может оставаться стабильным с минимальными колебаниями. Рекомендуется следить за динамикой на межбанковском рынке и курсах крупных банков, чтобы выбрать наиболее выгодные предложения для обмена валюты.

