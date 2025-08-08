Пятница, 8 августа, 2025
Полнолуние 9 августа 2025 года в Водолее: значение 16 лунного дня, рекомендации и влияние Луны. Что можно и нельзя делать в этот день.
Общество
Время чтения 1 мин.

Что сулит Луна 9 августа 2025 года: энергия полнолуния и влияние Водолея

9 августа 2025 года обещает быть днём мощной трансформации, когда соединяются энергетика Полнолуния, влияние Водолея и особая глубина 16 и 17 лунных суток. Это идеальное время для подведения итогов, очищения, а также для принятия судьбоносных решений. Разберёмся подробнее, что приготовил этот день. Детали — в материале от DNEWS.

Важные астрологические параметры

Параметр: День недели – Суббота
Лунный день: 16-й до 20:41, затем 17-й
Фаза Луны: Полнолуние в 10:57
Луна в знаке зодиака: Водолей
Время восхода Луны: 20:41
Время захода Луны: 04:16
Освещённость Луны: 100%
Возраст Луны: 14 дней 19 часов
Расстояние до Луны: 382 321 км
Элонгация: 180,4°
Лунный день начался: 0:00 — 16 лунный день (до 20:41)
Лунный день завершился: 20:41 — 17 лунный день

Лунные сутки и их влияние на человека

Переход от 16 к 17 лунному дню — важный момент, несущий с собой перемену тонких вибраций.

Энергия 16 лунного дня: время гармонии

С полуночи до 20:41 продолжается 16 лунный день — день покоя, внутренней чистоты и равновесия. Это время хорошо подходит для:

  • генеральной уборки
  • медитации
  • налаживания отношений
  • отказа от излишеств
  • гармонизации пространства

Избегайте громких мероприятий, конфликтов и суеты. В этот день Луна подсказывает: меньше эмоций — больше тишины.

Что приносит 17 лунный день

С 20:41 наступает 17 лунный день — противоположный по характеру: яркий, эмоциональный, порой даже экстатический. Возникает желание танцевать, праздновать, радоваться жизни. Если вы до вечера следовали умеренности, вечер можно посвятить:

  • творчеству
  • романтической встрече
  • энергетическим практикам
  • душевным беседам

Но следите за эмоциями — всплески могут быть как позитивными, так и разрушительными.

Полнолуние в Водолее 9 августа 2025 года

Подробнее о полнолунии и Водолее.

Значение и символика Полнолуния

В 10:57 по киевскому времени наступает Полнолуние — пик лунного цикла. Это важнейшая астрологическая точка, когда на Землю нисходит мощный поток энергии. Всё, что происходит в этот момент, особенно значимо:

  • проявляются скрытые процессы
  • подводятся итоги
  • начинается фаза спада

Влияние знака Водолея

Луна находится в знаке Водолея, что придаёт дню черты:

  • тяги к свободе
  • нестандартного мышления
  • эмоциональной переменчивости
  • отстранённости

Это день озарений, необычных идей и стремления к самовыражению. Однако он также несёт нервозность, импульсивность и непредсказуемость.

Астрологические советы на день

Поскольку 9 августа — это переход от пика лунной активности к фазе убывания, важно действовать осознанно.

Что можно делать

  • Устроить энергетическое очищение (дома, тела, мыслей)
  • Избавиться от старых привычек
  • Завершить ранее начатые дела
  • Написать письмо-прощание (даже символическое)
  • Посвятить вечер творчеству или искусству

Что не рекомендуется

  • Начинать новые важные проекты
  • Поддаваться на провокации
  • Участвовать в конфликтах и выяснениях
  • Принимать импульсивные решения

Энергия субботы: влияние Сатурна

Согласно астрологии, субботой управляет Сатурн — планета строгости, порядка и судьбы. Этот день идеально подходит для:

  • завершения дел
  • подведения итогов
  • структурирования жизни
  • воспитательной работы с детьми
  • общения с государственными инстанциями

Также суббота — день уединения, философских размышлений и ухода вглубь себя.

Общая картина дня 9 августа 2025 года

00:00 – 10:57 – 16-й лунный день, Растущая Луна, Водолей
10:57 – 20:41 – 16-й лунный день, Убывающая Луна, Водолей
20:41 – 23:59 – 17-й лунный день, Убывающая Луна, Водолей

9 августа 2025 года — это день баланса, завершения и созидания. Энергия Полнолуния требует внимания, внутренней тишины и ответственности. Не тратьте этот день на пустяки — он может стать поворотным моментом для душевного очищения, освобождения от груза прошлого и принятия новых решений, которые изменят вашу жизнь.

Ранее мы писали о том, в какой фазе Луны лучше начинать новое дело: ремонт, строительство, проекты, бизнес.

