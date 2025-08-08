9 августа 2025 года обещает быть днём мощной трансформации, когда соединяются энергетика Полнолуния, влияние Водолея и особая глубина 16 и 17 лунных суток. Это идеальное время для подведения итогов, очищения, а также для принятия судьбоносных решений. Разберёмся подробнее, что приготовил этот день. Детали — в материале от DNEWS.
Важные астрологические параметры
Параметр: День недели – Суббота
Лунный день: 16-й до 20:41, затем 17-й
Фаза Луны: Полнолуние в 10:57
Луна в знаке зодиака: Водолей
Время восхода Луны: 20:41
Время захода Луны: 04:16
Освещённость Луны: 100%
Возраст Луны: 14 дней 19 часов
Расстояние до Луны: 382 321 км
Элонгация: 180,4°
Лунный день начался: 0:00 — 16 лунный день (до 20:41)
Лунный день завершился: 20:41 — 17 лунный день
Лунные сутки и их влияние на человека
Переход от 16 к 17 лунному дню — важный момент, несущий с собой перемену тонких вибраций.
Энергия 16 лунного дня: время гармонии
С полуночи до 20:41 продолжается 16 лунный день — день покоя, внутренней чистоты и равновесия. Это время хорошо подходит для:
- генеральной уборки
- медитации
- налаживания отношений
- отказа от излишеств
- гармонизации пространства
Избегайте громких мероприятий, конфликтов и суеты. В этот день Луна подсказывает: меньше эмоций — больше тишины.
Что приносит 17 лунный день
С 20:41 наступает 17 лунный день — противоположный по характеру: яркий, эмоциональный, порой даже экстатический. Возникает желание танцевать, праздновать, радоваться жизни. Если вы до вечера следовали умеренности, вечер можно посвятить:
- творчеству
- романтической встрече
- энергетическим практикам
- душевным беседам
Но следите за эмоциями — всплески могут быть как позитивными, так и разрушительными.
Полнолуние в Водолее 9 августа 2025 года
Подробнее о полнолунии и Водолее.
Значение и символика Полнолуния
В 10:57 по киевскому времени наступает Полнолуние — пик лунного цикла. Это важнейшая астрологическая точка, когда на Землю нисходит мощный поток энергии. Всё, что происходит в этот момент, особенно значимо:
- проявляются скрытые процессы
- подводятся итоги
- начинается фаза спада
Влияние знака Водолея
Луна находится в знаке Водолея, что придаёт дню черты:
- тяги к свободе
- нестандартного мышления
- эмоциональной переменчивости
- отстранённости
Это день озарений, необычных идей и стремления к самовыражению. Однако он также несёт нервозность, импульсивность и непредсказуемость.
Астрологические советы на день
Поскольку 9 августа — это переход от пика лунной активности к фазе убывания, важно действовать осознанно.
Что можно делать
- Устроить энергетическое очищение (дома, тела, мыслей)
- Избавиться от старых привычек
- Завершить ранее начатые дела
- Написать письмо-прощание (даже символическое)
- Посвятить вечер творчеству или искусству
Что не рекомендуется
- Начинать новые важные проекты
- Поддаваться на провокации
- Участвовать в конфликтах и выяснениях
- Принимать импульсивные решения
Энергия субботы: влияние Сатурна
Согласно астрологии, субботой управляет Сатурн — планета строгости, порядка и судьбы. Этот день идеально подходит для:
- завершения дел
- подведения итогов
- структурирования жизни
- воспитательной работы с детьми
- общения с государственными инстанциями
Также суббота — день уединения, философских размышлений и ухода вглубь себя.
Общая картина дня 9 августа 2025 года
00:00 – 10:57 – 16-й лунный день, Растущая Луна, Водолей
10:57 – 20:41 – 16-й лунный день, Убывающая Луна, Водолей
20:41 – 23:59 – 17-й лунный день, Убывающая Луна, Водолей
9 августа 2025 года — это день баланса, завершения и созидания. Энергия Полнолуния требует внимания, внутренней тишины и ответственности. Не тратьте этот день на пустяки — он может стать поворотным моментом для душевного очищения, освобождения от груза прошлого и принятия новых решений, которые изменят вашу жизнь.
