В эпоху цифровизации всё больше документов оформляются онлайн — без бумажек, печатей и личного присутствия. Для того чтобы такой документ имел юридическую силу, используется цифровая подпись, или как её часто называют — електронний підпис. Это надёжный способ подтвердить личность отправителя и законность документа. В этой статье DNEWS расскажет, что такое цифровая подпись, как она работает, где используется в Украине и как её получить шаг за шагом.
Что такое цифровая подпись
Цифровая подпись — это шифрованная информация, которая добавляется к электронному документу и подтверждает:
- личность отправителя
- неизменность данных
- законность действий
Она работает по принципу уникального кода, который создаётся специальным программным обеспечением. Подделать такую подпись невозможно без доступа к приватному ключу, который выдаётся конкретному человеку или юридическому лицу.
Виды электронных подписей в Украине
Согласно законодательству Украины, действуют следующие формы:
Простая электронная подпись (ПЕП)
— логин + пароль, SMS-код или email
— используется для входа в системы, заказов, переписки
— не имеет юридической силы без дополнительных подтверждений
Квалифицированная электронная подпись (КЭП, КЕП)
— криптографически защищённая, выдаётся сертифицированным центром
— имеет юридическую силу, приравнивается к собственноручной подписи
— используется в ЭЦП-документах, для налоговой, суда, банкинга и госуслуг
Где используется цифровая подпись в Украине
Цифровая подпись уже стала частью повседневной жизни многих украинцев. Вот актуальные примеры, где она применяется:
Электронный документооборот
- подписание контрактов с партнёрами
- оформление кадровых документов
- регистрация договоров и актов выполненных работ
Госуслуги через «Дія» или «Електронний кабінет платника»
- подача деклараций в налоговую
- регистрация ФОП и юридических лиц
- подача заявлений на субсидии, льготы и другие выплаты
Бизнес и бухгалтерия
- отчётность в ДПС, Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования
- подписание платёжных документов
- взаимодействие с ЕДО (электронный документооборот)
Банкинг и финансы
- подтверждение транзакций
- открытие счёта или подписание договора онлайн
- банковские системи (например, Приват24, Monobank) используют ЕЦП при входе в бизнес-аккаунт
Пример из жизни
ФОП Иван зарегистрировал цифровую подпись и теперь:
- подаёт налоговую отчётность онлайн
- заключает договоры с заказчиками без встречи
- оформляет сотрудников и подписывает с ними документы удалённо
- получает услуги через портал «Дія» без посещения ЦНАП
Как получить цифровую подпись в Украине
Оформить КЭП (КЕП) можно в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).
Самые популярные центры:
- ДП «Дія» / АЦСК ІДД ДПС (государственный бесплатный сервис)
- ПриватБанк (можно получить через Приват24 для бизнеса)
- Ключевые ЦСК «Україна», «Твій час», «ЦСК АТ КБ «ПриватБанк», «УСЦ» и другие
Что нужно для получения
Для физического лица:
- паспорт (ID или книжечка)
- ИНН (идентификационный код)
- флешка или носитель, куда запишется ключ (если не облачный формат)
Для ФОП или юрлица:
- регистрационные документы (выписка из ЕГРПОУ или свидетельство о регистрации)
- печать (если используется)
- данные руководителя
Пошаговая инструкция:
- Зайдите на сайт выбранного центра (например, ca.diia.gov.ua)
- Заполните заявку и выберите формат ключа (файл, токен, облачный)
- Подтвердите личность через eBanking или в отделении
- Скачайте ключ или получите его на носителе
- Установите ПЗ для работы с КЕП (например, «M.E.Doc», «Дія.Підпис», «Sonata»)
Срок действия и обновление
- Обычно КЭП выдаётся на 1–2 года
- По истечении срока необходимо пройти процедуру продления
- Некоторые банки (например, ПриватБанк) автоматически уведомляют о сроке действия
Безопасность цифровой подписи
- Никогда не передавайте приватный ключ третьим лицам
- Храните ключ в надёжном месте (лучше — на защищённом носителе или в облаке с двухфакторной аутентификацией)
- При утере — срочно аннулируйте старый ключ и оформите новый
Цифровая подпись в Украине — это современный, надёжный и законный способ подтверждения личности и подписания документов онлайн. С помощью КЭП вы можете управлять бизнесом, взаимодействовать с государством и оформлять важные сделки — не выходя из дома. Это экономит время, деньги и даёт вам полную юридическую защиту.
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