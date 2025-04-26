В эпоху цифровизации всё больше документов оформляются онлайн — без бумажек, печатей и личного присутствия. Для того чтобы такой документ имел юридическую силу, используется цифровая подпись, или как её часто называют — електронний підпис. Это надёжный способ подтвердить личность отправителя и законность документа. В этой статье DNEWS расскажет, что такое цифровая подпись, как она работает, где используется в Украине и как её получить шаг за шагом.

Что такое цифровая подпись

Цифровая подпись — это шифрованная информация, которая добавляется к электронному документу и подтверждает:

личность отправителя

неизменность данных

законность действий

Она работает по принципу уникального кода, который создаётся специальным программным обеспечением. Подделать такую подпись невозможно без доступа к приватному ключу, который выдаётся конкретному человеку или юридическому лицу.

Виды электронных подписей в Украине

Согласно законодательству Украины, действуют следующие формы:

Простая электронная подпись (ПЕП)

— логин + пароль, SMS-код или email

— используется для входа в системы, заказов, переписки

— не имеет юридической силы без дополнительных подтверждений

Квалифицированная электронная подпись (КЭП, КЕП)

— криптографически защищённая, выдаётся сертифицированным центром

— имеет юридическую силу, приравнивается к собственноручной подписи

— используется в ЭЦП-документах, для налоговой, суда, банкинга и госуслуг

Где используется цифровая подпись в Украине

Цифровая подпись уже стала частью повседневной жизни многих украинцев. Вот актуальные примеры, где она применяется:

Электронный документооборот

подписание контрактов с партнёрами

оформление кадровых документов

регистрация договоров и актов выполненных работ

Госуслуги через «Дія» или «Електронний кабінет платника»

подача деклараций в налоговую

регистрация ФОП и юридических лиц

подача заявлений на субсидии, льготы и другие выплаты

Бизнес и бухгалтерия

отчётность в ДПС , Пенсионный фонд , Фонд соцстрахования

, , подписание платёжных документов

взаимодействие с ЕДО (электронный документооборот)

Банкинг и финансы

подтверждение транзакций

открытие счёта или подписание договора онлайн

банковские системи (например, Приват24, Monobank) используют ЕЦП при входе в бизнес-аккаунт

Пример из жизни

ФОП Иван зарегистрировал цифровую подпись и теперь:

подаёт налоговую отчётность онлайн

заключает договоры с заказчиками без встречи

оформляет сотрудников и подписывает с ними документы удалённо

получает услуги через портал «Дія» без посещения ЦНАП

Как получить цифровую подпись в Украине

Оформить КЭП (КЕП) можно в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

Самые популярные центры:

ДП «Дія» / АЦСК ІДД ДПС (государственный бесплатный сервис)

(государственный бесплатный сервис) ПриватБанк (можно получить через Приват24 для бизнеса)

(можно получить через Приват24 для бизнеса) Ключевые ЦСК «Україна», «Твій час», «ЦСК АТ КБ «ПриватБанк», «УСЦ» и другие

Что нужно для получения

Для физического лица:

паспорт (ID или книжечка)

ИНН (идентификационный код)

флешка или носитель, куда запишется ключ (если не облачный формат)

Для ФОП или юрлица:

регистрационные документы (выписка из ЕГРПОУ или свидетельство о регистрации)

печать (если используется)

данные руководителя

Пошаговая инструкция:

Зайдите на сайт выбранного центра (например, ca.diia.gov.ua) Заполните заявку и выберите формат ключа (файл, токен, облачный) Подтвердите личность через eBanking или в отделении Скачайте ключ или получите его на носителе Установите ПЗ для работы с КЕП (например, «M.E.Doc», «Дія.Підпис», «Sonata»)

Срок действия и обновление

Обычно КЭП выдаётся на 1–2 года

По истечении срока необходимо пройти процедуру продления

Некоторые банки (например, ПриватБанк) автоматически уведомляют о сроке действия

Безопасность цифровой подписи

Никогда не передавайте приватный ключ третьим лицам

Храните ключ в надёжном месте (лучше — на защищённом носителе или в облаке с двухфакторной аутентификацией)

При утере — срочно аннулируйте старый ключ и оформите новый

Цифровая подпись в Украине — это современный, надёжный и законный способ подтверждения личности и подписания документов онлайн. С помощью КЭП вы можете управлять бизнесом, взаимодействовать с государством и оформлять важные сделки — не выходя из дома. Это экономит время, деньги и даёт вам полную юридическую защиту.

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