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Что такое цифровая подпись и как её получить в Украине: где используется, зачем нужна, какие бывают виды и как оформить подпись онлайн.
Что такое цифровая подпись и как её получить в Украине: где используется, зачем нужна, какие бывают виды и как оформить подпись онлайн.
Общество
Время чтения 1 мин.

Что такое цифровая подпись и как она используется: простыми словами и с примерами для Украины

В эпоху цифровизации всё больше документов оформляются онлайн — без бумажек, печатей и личного присутствия. Для того чтобы такой документ имел юридическую силу, используется цифровая подпись, или как её часто называют — електронний підпис. Это надёжный способ подтвердить личность отправителя и законность документа. В этой статье DNEWS расскажет, что такое цифровая подпись, как она работает, где используется в Украине и как её получить шаг за шагом.

Что такое цифровая подпись

Цифровая подпись — это шифрованная информация, которая добавляется к электронному документу и подтверждает:

  • личность отправителя
  • неизменность данных
  • законность действий

Она работает по принципу уникального кода, который создаётся специальным программным обеспечением. Подделать такую подпись невозможно без доступа к приватному ключу, который выдаётся конкретному человеку или юридическому лицу.

Виды электронных подписей в Украине

Согласно законодательству Украины, действуют следующие формы:

Простая электронная подпись (ПЕП)

— логин + пароль, SMS-код или email
— используется для входа в системы, заказов, переписки
не имеет юридической силы без дополнительных подтверждений

Квалифицированная электронная подпись (КЭП, КЕП)

— криптографически защищённая, выдаётся сертифицированным центром
имеет юридическую силу, приравнивается к собственноручной подписи
— используется в ЭЦП-документах, для налоговой, суда, банкинга и госуслуг

Где используется цифровая подпись в Украине

Цифровая подпись уже стала частью повседневной жизни многих украинцев. Вот актуальные примеры, где она применяется:

Электронный документооборот

  • подписание контрактов с партнёрами
  • оформление кадровых документов
  • регистрация договоров и актов выполненных работ

Госуслуги через «Дія» или «Електронний кабінет платника»

  • подача деклараций в налоговую
  • регистрация ФОП и юридических лиц
  • подача заявлений на субсидии, льготы и другие выплаты

Бизнес и бухгалтерия

  • отчётность в ДПС, Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования
  • подписание платёжных документов
  • взаимодействие с ЕДО (электронный документооборот)

Банкинг и финансы

  • подтверждение транзакций
  • открытие счёта или подписание договора онлайн
  • банковские системи (например, Приват24, Monobank) используют ЕЦП при входе в бизнес-аккаунт

Пример из жизни

ФОП Иван зарегистрировал цифровую подпись и теперь:

  • подаёт налоговую отчётность онлайн
  • заключает договоры с заказчиками без встречи
  • оформляет сотрудников и подписывает с ними документы удалённо
  • получает услуги через портал «Дія» без посещения ЦНАП

Как получить цифровую подпись в Украине

Оформить КЭП (КЕП) можно в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

Самые популярные центры:

  • ДП «Дія» / АЦСК ІДД ДПС (государственный бесплатный сервис)
  • ПриватБанк (можно получить через Приват24 для бизнеса)
  • Ключевые ЦСК «Україна», «Твій час», «ЦСК АТ КБ «ПриватБанк», «УСЦ» и другие

Что нужно для получения

Для физического лица:

  • паспорт (ID или книжечка)
  • ИНН (идентификационный код)
  • флешка или носитель, куда запишется ключ (если не облачный формат)

Для ФОП или юрлица:

  • регистрационные документы (выписка из ЕГРПОУ или свидетельство о регистрации)
  • печать (если используется)
  • данные руководителя

Пошаговая инструкция:

  1. Зайдите на сайт выбранного центра (например, ca.diia.gov.ua)
  2. Заполните заявку и выберите формат ключа (файл, токен, облачный)
  3. Подтвердите личность через eBanking или в отделении
  4. Скачайте ключ или получите его на носителе
  5. Установите ПЗ для работы с КЕП (например, «M.E.Doc», «Дія.Підпис», «Sonata»)

Срок действия и обновление

  • Обычно КЭП выдаётся на 1–2 года
  • По истечении срока необходимо пройти процедуру продления
  • Некоторые банки (например, ПриватБанк) автоматически уведомляют о сроке действия

Безопасность цифровой подписи

  • Никогда не передавайте приватный ключ третьим лицам
  • Храните ключ в надёжном месте (лучше — на защищённом носителе или в облаке с двухфакторной аутентификацией)
  • При утере — срочно аннулируйте старый ключ и оформите новый

Цифровая подпись в Украине — это современный, надёжный и законный способ подтверждения личности и подписания документов онлайн. С помощью КЭП вы можете управлять бизнесом, взаимодействовать с государством и оформлять важные сделки — не выходя из дома. Это экономит время, деньги и даёт вам полную юридическую защиту.

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