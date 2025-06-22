Когда кажется, что современного человека уже ничем не удивить, на полках магазинов появляется Лабубу — милые мягкие игрушки, напоминающие эльфов-монстров, и они мгновенно становятся главным хитом лета 2025 года. Об этом рассказывает DNEWS.

История создания Лабубу

Лабубу появился в мире не так уж и недавно, но его популярность не была мгновенной. Идея игрушки принадлежит гонконгскому художнику Касингу Лунгу, который впервые создал её в середине 2010-х годов. Лунг вдохновлялся скандинавским фольклором и мифологией, которые были ему близки с детства. Он впервые изобразил Лабубу в своей иллюстрированной книге «Монстры», где эти милые, но немного страшные создания стали символом его детских воспоминаний.

В 2015 году игрушка была представлена компанией How2Work, но настоящую популярность Лабубу завоевал только в 2019 году, когда он стал частью сотрудничества с китайской компанией Pop Mart. С этого момента игрушка начала набирать популярность, но настоящий взлет она пережила только сейчас.

Почему Лабубу стал хитом 2025 года

Игрушка Лабубу мгновенно стала трендом в 2025 году, когда её начали использовать в качестве аксессуара для сумок. Одним из первых, кто обратил внимание на эту игрушку, была участница популярной K-pop группы Blackpink Лиса, которая появилась с Лабубу на своей сумке. Этот тренд сразу подхватили и другие звезды: Рианна, Шер и многие другие знаменитости, сделавшие Лабубу символом статуса.

Влияние социальных сетей и инфлюенсеров

Популярности Лабубу способствовали социальные сети и инфлюенсеры. От распаковок до трендов, игрушка стала удобным инструментом для демонстрации своей уникальности и стиля. Благодаря так называемым «слепым коробкам» покупатели не могут заранее узнать, какую именно игрушку они приобретут, что добавляет ещё больше азарта и интереса к покупкам.

Коллекционный аспект игрушки

Ещё одной важной причиной популярности Лабубу является его коллекционный характер. Игрушка выпускается в ограниченных сериях, и некоторые модели могут стать настоящими раритетами. Это позволяет фанатам собирать коллекции и делиться ими в соцсетях, что ещё больше подогревает интерес к игрушке.

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Виды Лабубу: от брелоков до больших игрушек

Лабубу представлен в различных вариантах, что делает игрушку доступной для разных категорий покупателей.

Фигурки

Основной категорией являются миниатюрные фигурки Лабубу, которые можно собирать. Они бывают разных размеров — от 5 см до 15 см. Каждая фигурка имеет уникальный стиль и цветовую гамму. Важно также, что некоторые из них могут быть частью специальных серий, что делает их очень желанными для коллекционеров.

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Брелоки

Популярны также брелоки Лабубу. Их удобно носить на сумке или рюкзаке. Брелоки часто служат аксессуарами, которые добавляют стиль и отражают индивидуальность владельца. Брелоки доступны в разных размерах и цветах, что позволяет каждому выбрать свой любимый вариант.

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Мягкие игрушки

Для тех, кто предпочитает большие игрушки, существуют мягкие Лабубу, которые можно обнимать и использовать как декоративный элемент в комнате. Они станут отличным дополнением к любому интерьеру и поднимут настроение своим ярким видом.

Лимитированные серии и коллаборации

Лабубу также выпускается в рамках лимитированных коллекций, часто в сотрудничестве с известными брендами или персонажами культовых фильмов. Например, могут быть выпущены специальные серии, посвящённые Хеллоуину или популярным аниме.

Почему Лабубу стал таким популярным

Есть несколько причин, почему Лабубу стал таким популярным. Во-первых, это уникальный дизайн игрушки, который сочетает в себе милость и в то же время элементы лёгкого страха. Лабубу напоминает маленьких эльфов с кроличьими ушами, что делает его очень привлекательным и запоминающимся.

Во-вторых, благодаря своей компактности и функциональности, Лабубу можно носить как брелок или просто вешать на сумку, придавая своему внешнему виду стильный акцент. В сочетании с высокой популярностью среди инфлюенсеров и знаменитостей, это даёт игрушке трендовый статус.

Где купить Лабубу в Украине

Лабубу можно найти в крупных торговых центрах, специализированных магазинах и на онлайн-платформах в Украине. Одним из мест, где можно приобрести игрушки Лабубу, являются магазины игрушек, где продаются коллекционные фигурки и аксессуары. Онлайн-платформы также предлагают широкий выбор моделей, и есть возможность заказать эксклюзивные варианты из-за рубежа.

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Психологические аспекты популярности

Лабубу стал популярным не только благодаря своей эстетической привлекательности, но и из-за психологического влияния. Игрушка с мягкой текстурой и яркими цветами ассоциируется с детскими воспоминаниями и приносит чувство комфорта. Многие используют Лабубу как способ справиться со стрессом или просто как элемент развлечения.

Критика и опасения

Несмотря на свою популярность, Лабубу не обошёлся без критики. Некоторые родители и психологи выражают опасения, что такой дизайн может быть слишком агрессивным для детей. Они считают, что пугающий вид игрушки может оказать негативное влияние на психику младших пользователей.

Лабубу — это не просто игрушка, а настоящий культурный феномен, который завоевал сердца людей по всему миру. Его уникальный внешний вид, популярность среди знаменитостей и коллекционеров, а также статус тренда сделали Лабубу символом нового поколения. Это игрушка, которая сочетает в себе элементы детской фантазии, поп-культуры и современного маркетинга.

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Фото: dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM