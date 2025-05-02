Мир цифровых денег кажется сложным и запутанным. Однако разобраться в нем не так уж трудно, если объяснять без технических терминов. Слова «токен» и «криптовалюта» часто используются вместе, но не означают одно и то же. Для новичка это может быть запутанным — кажется, что и биткоин, и какой-нибудь NFT-токен работают одинаково. На самом деле между ними есть важные различия.

Сейчас, когда крипторынок снова на слуху, всё больше украинцев начинают интересоваться инвестициями в цифровые активы. Кто-то хочет купить биткоин или эфир, кто-то интересуется токенами новых проектов. Чтобы не потерять деньги и понимать, во что вы вкладываетесь, важно разобраться в базовых понятиях. Ниже DNEWS даёт простое и понятное объяснение, что такое криптовалюта и токен, как они работают и чем отличаются.

Основы криптовалюты

Криптовалюта — это цифровая форма денег, созданная с использованием технологии блокчейн. В отличие от гривны или доллара, у криптовалюты нет бумажной версии и нет центрального банка, который её выпускает.

Классический пример — Bitcoin. Это первая и самая известная криптовалюта. Её можно хранить в онлайн-кошельке, переводить другим людям без банков и использовать для покупок или инвестиций.

Как работает криптовалюта

Каждая операция записывается в специальную цепочку данных — блокчейн. Это публичный журнал, где видно все транзакции. Система защищена криптографией — подделать или стереть данные невозможно. Всё прозрачно и децентрализовано.

Основные характеристики:

отсутствие посредников;

прозрачность операций;

ограниченное количество монет (например, у биткоина — 21 миллион);

возможность инвестиций и торговли.

Что такое токен и его назначение

Токен — это цифровой актив, созданный на базе уже существующей криптовалюты. Например, токен может работать на платформе Ethereum. Он не имеет собственной блокчейн-сети, а использует чужую инфраструктуру.

Если сравнить с реальным миром: криптовалюта — это как национальная валюта (например, доллар), а токен — как купон, акция или абонемент. Он может использоваться внутри одного проекта или платформы, быть платёжным средством, бонусом, сертификатом или правом на что-то.

Какие бывают токены

Существует несколько видов:

Utility-токены — дают доступ к сервисам или продуктам;

— дают доступ к сервисам или продуктам; Security-токены — представляют собой цифровой аналог ценных бумаг;

— представляют собой цифровой аналог ценных бумаг; NFT (невзаимозаменяемые токены) — уникальные цифровые объекты: картинки, музыка, видео, документы;

— уникальные цифровые объекты: картинки, музыка, видео, документы; Говернанс токены — дают право голосовать в рамках DAO или проекта.

Например, токен UNI используется в экосистеме Uniswap и позволяет держателям влиять на развитие платформы.

Связь между токенами и криптовалютами

Токены невозможно создать без существующей криптовалюты. Они работают на её платформе. Ethereum — самая популярная база для токенов, потому что её смарт-контракты позволяют быстро запускать новые проекты.

Это как интернет и сайты: интернет — это инфраструктура, сайты — проекты на его основе. Также и здесь — Ethereum или BNB Chain — это основа, а токены — цифровые продукты на этой основе.

Почему это важно понимать

Многие люди путают токен с криптовалютой и теряют деньги. Токен может быть ценным активом, а может оказаться «пустышкой». Чтобы понять, стоит ли инвестировать, изучайте:

кто выпустил токен;

какая у него цель и сфера применения;

есть ли поддержка сообщества;

доступен ли он на биржах.

Где можно купить криптовалюту и токены

В Украине популярны платформы Binance, WhiteBIT, KUNA. На них можно зарегистрироваться, пройти верификацию и пополнить счёт в гривне через карту.

Криптовалюту покупают напрямую, токены — часто через обменные пары. Например, чтобы купить токен Shiba Inu, нужно сначала приобрести USDT (цифровой аналог доллара), а потом обменять его на SHIB.

На что обратить внимание при покупке

проверяйте курс и комиссию;

изучайте, как хранить токены — в большинстве случаев нужен отдельный кошелёк;

не храните крупные суммы на бирже — лучше использовать холодные кошельки.

Также обязательно включайте двухфакторную аутентификацию — это защитит аккаунт от взлома.

Примеры использования токенов и криптовалют

Сфера применения огромная. В 2024 году в Украине были случаи, когда бизнес принимал оплату криптовалютой — особенно в сфере IT и фриланса. Также популярны NFT-проекты — украинские художники выпускают коллекции на OpenSea и получают доход в крипте.

Токены используют также в:

играх (Axie Infinity, The Sandbox);

DeFi-сервисах (AAVE, Compound);

блокчейн-стартапах (в виде инвестиционных токенов);

благотворительности (например, через токены DAO для сбора средств).

Почему это перспективно

Мир цифровых активов расширяется. Банки тестируют блокчейн для внутренних расчётов. Гиганты типа PayPal и Mastercard внедряют поддержку крипты. А в Украине криптовалюты всё чаще используются как альтернатива традиционным способам расчётов.

Ранее мы писали о том, чем криптовалюта отличается от электронных денег: е-гривна и другая электронная валюта.