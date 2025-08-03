Новый Терминал 3 во Франкфуртском аэропорту начнёт работу весной 2026 года – сразу после Пасхи и в преддверии летнего расписания полётов. Ожидается, что он сможет ежегодно принимать до 19 миллионов пассажиров. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов крупнейшего воздушного узла Германии, пишет немецкое издание. На площади в 12 000 м² разместятся магазины люксовых брендов, фуд-корты, капсулы для сна и расширенные сервисы, превращая терминал в настоящий центр впечатлений. Об этом рассказывает DNEWS.

Просторный маркетплейс в международной зоне

Центральной частью нового терминала станет современный рыночный зал площадью 6000 м², расположенный в международной транзитной зоне. Именно здесь будет сконцентрирована почти половина всех торговых и сервисных объектов – 30 из 64. Общая площадь, отведённая под ритейл, составляет около 12 000 м², включая 3000 м² для магазинов duty-free и travel-value, которыми управляет совместное предприятие Frankfurt Airport Retail GmbH и Gebr. Heinemann.

Пассажиры смогут пройтись по бутикам известных брендов, таких как Boss, Montblanc, Longchamp, Tumi, Falke, Sunglass Hut и Victoria’s Secret. Интересным нововведением станет концептуальный магазин Gatezero от Highsnobiety, объединяющий моду streetwear, люкс и цифровые технологии. Для тех, кто ищет сувениры с национальным колоритом, откроются магазины Germany On My Mind и Germany’s Selection, где можно будет приобрести подарки ручной работы и игрушки.

Новые гастрономические возможности для путешественников

Питание в Терминале 3 организовано с учётом разных вкусов и форматов. На территории терминала будет два фуд-корта по 300 м² каждый и центральный бар на 250 м². Всего предусмотрено 22 заведения общественного питания от операторов Avolta и Lagardère Travel Retail. Посетителям будет доступно около 1000 посадочных мест, распределённых на площади свыше 1000 м².

В меню найдутся как международные блюда, так и классические закуски. Пространство ориентировано на удобство: можно быстро перекусить перед посадкой или спокойно пообедать в ожидании стыковочного рейса. Заведения предложат как фастфуд, так и авторские блюда, а бар обеспечит атмосферу комфортного ожидания и общения.

Расширенная инфраструктура и сервисы для удобства пассажиров

Новый терминал предложит пассажирам более широкий выбор сервисов. Для повседневных нужд будут работать шесть магазинов Relay и один Rewe To Go, где можно купить прессу, напитки и дорожные аксессуары. В общественной зоне терминала разместятся офисы шести крупнейших компаний по аренде автомобилей, включая Sixt, Europcar и Avis.

Финансовые услуги также будут на высоте: четыре стационарные и одна мобильная обменные точки от Prosegur Change, а также два пункта возврата НДС от Global Blue. Это сделает прохождение финансовых формальностей ещё удобнее и быстрее. Все элементы сервисной инфраструктуры ориентированы на максимальное удобство пассажиров, независимо от длительности пребывания в терминале.

Что нового в списке доступных сервисов

Особенно полезными станут такие решения, как:

Шесть магазинов прессы и товаров первой необходимости

Капсульные комнаты Napcabs для отдыха между рейсами

Прокат авто от ведущих международных брендов

Обменные пункты и зоны возврата НДС

Фуд-корты с широким выбором кухонь мира

Эти элементы превращают терминал в полноценное пространство, где пассажир чувствует себя не просто в транзитной зоне, а в удобной и продуманной среде.

Капсулы для сна и архитектурные особенности

Особое внимание уделено комфорту транзитных пассажиров. В терминале появятся Napcabs – капсульные номера для сна и отдыха. Они будут установлены в зонах J и H и позволят пассажирам расслабиться между рейсами, особенно в ночное время. Это важное нововведение, которого до сих пор не было в аэропорту Франкфурта.

Архитектурно терминал отличается необычной потолочной конструкцией, вдохновлённой формой перевёрнутого вулкана. Такой дизайн символизирует открытость, лёгкость и динамику. Основной каркас здания уже готов, сейчас ведутся внутренние отделочные работы и установка технических систем. Интерьер будет сочетать современную эстетику с практичным функционалом.

Политические дискуссии и перспективы развития

Проект не остался без внимания критиков. Некоторые политики выразили недовольство отсутствием прямого соединения с системой дальнего железнодорожного сообщения и возможным негативным экологическим влиянием. Министр транспорта земли Гессен даже назвала приоритет коммерции над устойчивым развитием «поражающим».

Тем не менее, руководство Fraport рассматривает Терминал 3 как стратегический шаг к превращению аэропорта Франкфурта в многофункциональный центр с международным масштабом, коммерческой привлекательностью и местным характером. Запуск терминала весной 2026 года станет важной частью масштабного плана роста, направленного на укрепление роли аэропорта как ведущего авиационного хаба Европы.

Ключевые особенности Терминала 3

Категория Подробности Открытие Весна 2026, сразу после Пасхи Площадь торговых зон 12 000 м² (из них 3000 м² — duty-free) Гастрономические точки 22 заведения, 1000 мест, два фуд-корта, центральный бар Особенности Napcabs, Gatezero, дизайнерский потолок, 6 компаний проката Пропускная способность До 19 миллионов пассажиров в год Финансовые сервисы 5 обменников, 2 tax-refund точки

Ранее мы писали о том, можно ли выходить из аэропорта во время транзита.