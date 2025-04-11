В ночь с 12 на 13 апреля 2025 года жители Украины и других стран смогут наблюдать одно из самых ярких и поэтичных астрономических событий весны — Розовую Луну. Несмотря на название, Луна не станет розовой. Этот термин имеет культурное и символическое значение и связан с природными циклами.

В этой статье DNEWS разберётся, что такое Розовая Луна, откуда произошло это название, в чём особенности апрельского полнолуния 2025 года и как оно влияет на эмоциональное и энергетическое состояние.

Когда и где наблюдать Розовую Луну

Полнолуние наступит в 03:22 по киевскому времени 13 апреля 2025 года. Наиболее яркой и полной Луна будет выглядеть в течение ночи с 12 на 13 апреля. Спутник Земли будет находиться в зодиакальном созвездии Девы, недалеко от яркой звезды Спика.

Если погода будет ясной, Луну можно будет наблюдать невооружённым глазом по всей территории Украины — от Львова до Харкова. Свет её будет особенно ярким ближе к полуночи. Это отличная возможность для съёмок, наблюдений и просто красивых вечерних прогулок.

Почему Луну называют «розовой»

Название «Розовая Луна» не связано с цветом небесного тела. Оно пришло из традиционного календаря коренных народов Северной Америки. В это время в природе зацветает растение шиловидный флокс — одно из первых весенних цветов, покрывающее луга розовым ковром.

Именно этот природный феномен и дал название апрельскому полнолунию. В других культурах апрельская полная Луна также носит названия «Луна трав», «Луна пробуждения» или «пасхальная Луна» — всё это отражает связь с началом весеннего роста и обновления.

Астрономические особенности полнолуния

Полнолуние 13 апреля 2025 года будет не просто символичным, но и астрономически интересным. В это время Луна находится в апогее — самой удалённой от Земли точке своей орбиты. Это означает, что мы увидим так называемое микролуние — Луна будет казаться немного меньше, чем обычно.

Также стоит отметить, что в момент полнолуния Луна пройдёт недалеко от яркой звезды Спика — самой яркой в созвездии Девы. Это создаст красивый зрительный эффект — особенно в телескоп или при помощи бинокля.

Астрологическое значение Розовой Луны

Согласно астрологии, Розовая Луна 2025 года происходит в знаке Девы, который отвечает за порядок, здоровье, анализ, служение и повседневные обязанности. Такое полнолуние призывает:

завершать начатое

наводить порядок — как в доме, так и в мыслях

заботиться о теле и внутреннем равновесии

избавляться от лишнего — в быту, отношениях, мыслях

Это подходящее время для генеральной уборки, разгрузочных дней, отказа от вредных привычек, обновления питания. Энергия Девы помогает навести структуру там, где ранее царил хаос.

В то же время, из-за повышенной чувствительности, возможны эмоциональные всплески, тревожность, склонность к самокритике. Важно не поддаваться перфекционизму и не пытаться контролировать всё подряд.

Как пережить полнолуние с пользой

Чтобы использовать потенциал этого полнолуния во благо, рекомендуются следующие действия:

проведите вечер в тишине, желательно без гаджетов

займитесь телом: растяжка, прогулка, ванна, массаж

напишите список того, от чего хотите избавиться

освободите пространство: разберите шкаф, удалите лишнее

настройтесь на обновление — мысленно попрощайтесь со старым

Лучше избегать конфликтов, импульсивных решений, покупок и серьёзных операций — организм и психика чувствительны, особенно в районе 13 апреля.

Розовая Луна 13 апреля 2025 года — это не просто полнолуние, а мощный символ весеннего обновления и перехода к более стабильной фазе года. Её энергия помогает завершить старое и подготовиться к новому, как в личной жизни, так и на уровне мыслей и эмоций.

Если провести этот день с осознанностью и бережным отношением к себе, Розовая Луна может стать моментом перезагрузки и внутреннего очищения.

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