Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» ещё на один год. Цена на газ не изменится до 2026 года. Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн с учётом НДС. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на официальное заявление компании 23 апреля в Telegram.

Решение о продлении тарифа обусловлено действием моратория на повышение цен на природный газ. Согласно информации от «Нафтогаза», все украинские домохозяйства смогут и дальше пользоваться природным газом по неизменной цене до 30 апреля 2026 года.

Исполняющий обязанности председателя правления компании Роман Чумак заявил, что обеспечение населения природным газом остаётся одной из важнейших задач «Нафтогаза». Компания продолжает выполнять свои обязательства перед гражданами даже в условиях сложной внутренней и внешней ситуации.

Тариф «Фиксированный» является ключевым элементом государственной программы стабилизации энергетических условий для населения. Он предусматривает поставку газа по единой цене для всех домохозяйств, независимо от объёмов потребления.

Ранее в апреле глава правительства Денис Шмыгаль также заверил, что действующие льготные тарифы и цена на газ будут сохранены. Он отметил, что такие меры направлены на поддержку граждан в условиях военного времени и экономической нестабильности.

Ранее мы писали о том, что золото устанавливает исторический максимум: доллар слабеет, опасения торговых конфликтов растут.